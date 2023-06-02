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Школьники ответственно подошли к подготовке к ЕГЭ

2 июня 2023, 14:34
Фото: ПАО Мегафон
В России с 26 мая стартовала кампания по сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этом году в ЕГЭ по некоторым дисциплинам внесли изменения, такие как последовательность заданий, их количество и время на подготовку.

У будущих студентов поднялся уровень самоконтроля и самодисциплины — необходимых качеств для учебы в Сети. Эксперты МегаФона проанализировали обезличенную информацию пользовательских обращений к 12 тематическим интернет-площадкам.

«В этом году школьники начали готовиться к ЕГЭ и ОГЭ заранее. Пик абонентской активности был зафиксирован в апреле, когда объем расходуемого трафика вырос на 63% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и на 25% выше, чем в среднем по 2023 году», — рассказали в пресс-службе МегаФона.

В основном школьники, изучая курсы, пользовались смартфонами, их доля составила 90% всех устройств. Чаще всего они посещали образовательные сайты в середине неделе по второй половине дня с 15.00 до 18.00.

#Белгородская область#Общество#Мегафон#Алина Харина
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