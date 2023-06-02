Школьники ответственно подошли к подготовке к ЕГЭ

«В этом году школьники начали готовиться к ЕГЭ и ОГЭ заранее. Пик абонентской активности был зафиксирован в апреле, когда объем расходуемого трафика вырос на 63% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и на 25% выше, чем в среднем по 2023 году», — рассказали в пресс-службе МегаФона.