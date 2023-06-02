Шесть беспилотников атаковали соседний с Белгородом Курск

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Шесть беспилотников этой ночью атаковали соседний с Белгородом Курск. В результате атаки в городе повредило дом. На место происшествия прибыл губернатор Роман Старовойт и прокомментировал ситуацию, пишет издание.
По словам главы региона, прошло совещание с Минобороны, пограничниками и командирами ПВО. Действительно город пытались атаковать порядка шести беспилотников. Ударить планировалось по объектам гражданской и инженерной инфраструктуры.
Также Старовойт добавил, что силы и средства в Курской области, территориальный гарнизон — в достаточном количестве. Продолжается укрепление личным составом, артиллерией и ПВО.