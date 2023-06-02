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Шесть беспилотников атаковали соседний с Белгородом Курск

2 июня 2023, 11:14
Фото: 1MI
В городе пытались атаковать объекты гражданской и инженерной инфраструктуры, пишут «Курские известия».

Шесть беспилотников этой ночью атаковали соседний с Белгородом Курск. В результате атаки в городе повредило дом. На место происшествия прибыл губернатор Роман Старовойт и прокомментировал ситуацию, пишет издание.

По словам главы региона, прошло совещание с Минобороны, пограничниками и командирами ПВО. Действительно город пытались атаковать порядка шести беспилотников. Ударить планировалось по объектам гражданской и инженерной инфраструктуры.

Также Старовойт добавил, что силы и средства в Курской области, территориальный гарнизон — в достаточном количестве. Продолжается укрепление личным составом, артиллерией и ПВО.

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#Наталья Корявых#Курск#Роман Старовойт#Происшествия#Беспилотник#БПЛА
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