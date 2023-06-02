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Шебекинцев, которые сейчас находятся в ПВР, переселят в более комфортные условия

2 июня 2023, 05:36
Фото: соцсети Евгении Карловской
Первые 200 человек отправятся в Яковлевский округ, заявил глава региона.
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Пвр

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что ночь в регионе прошла относительно спокойно, однако периодически продолжаются обстрелы города Шебекино.

Часть жителей Шебекинского округа ещё вчера, 1 июня, уехала из своих домов в безопасное место: кто-то остановился у своих друзей и родственников, кого-то разместили в ПВР.

В настоящий момент в пунктах временного размещения находятся более 2,5 тысяч жителей Шебекинского округа. Из-за непростых условий проживания власти приняли решение перевезти людей в другие места.

Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые. Конечно, сейчас будем заниматься, искать возможность, пути их размещения в более комфортных местах проживания.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона отметил, что первые 200 человек уедут в Яковлевский округ, по остальным примут решение позже.

Гладков про Шебекино: «Общий объём повреждений оценить пока достаточно сложно»
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#Александра Склярова#Пвр#Пункты ПВР#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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