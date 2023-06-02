Шебекинцев, которые сейчас находятся в ПВР, переселят в более комфортные условия

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:38
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что ночь в регионе прошла относительно спокойно, однако периодически продолжаются обстрелы города Шебекино.
Часть жителей Шебекинского округа ещё вчера, 1 июня, уехала из своих домов в безопасное место: кто-то остановился у своих друзей и родственников, кого-то разместили в ПВР.
В настоящий момент в пунктах временного размещения находятся более 2,5 тысяч жителей Шебекинского округа. Из-за непростых условий проживания власти приняли решение перевезти людей в другие места.
Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые. Конечно, сейчас будем заниматься, искать возможность, пути их размещения в более комфортных местах проживания.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона отметил, что первые 200 человек уедут в Яковлевский округ, по остальным примут решение позже.