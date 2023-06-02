Шебекинцам, вынужденно покинувшим свои дома, разрешат не вносить квартплату

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал журналистам, какие есть меры поддержки жителям Шебекинского округа, покинувшим свои дома. Так, со вчерашнего дня, с 1 июня, им можно не вносить квартплату.
Со вчерашнего дня все, кто покинул свои квартиры, до момента возвращения за квартиру платить не будут. Много вопросов по кредитным и налоговым каникулам, по домашним животным, вопросы есть у работодателей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона отметил, что в Нехотеевке и Журавлёвке ДНД до сих пор кормят собак, которые там живут. Но людей всё же просят отдать домашних животных в приют.