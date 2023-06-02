Шебекинские улицы будут патрулировать, чтобы не допустить мародёрства

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
На видео, которое распространили в соцсетях, видна разбитая дверь в магазине «Лариса» в Шебекинском округе. Местная жительница сообщила, что сделали это «наши люди», то есть жители Шебекино.
На фоне этого у шебекинцев возникает вполне логичный вопрос: а будут ли улицы патрулировать, чтобы их дома не пострадали от рук мародёров? Ответ на вопрос дал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе вечернего прямого эфира.
Сегодня проговорил с начальником УМВД и руководителем Росгвардии: количество человек в патруле очень сильно увеличено, определены сектора патрулирования, маршруты. Мы понимаем, с каким вооружением будет проходить патрулирование. Эту работу будет также выполнять шебекинская самооборона. Мародёрство возможно, оно происходит и в обычных городах, но мы будем делать всё, чтобы защитить ваше имущество.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области