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Шебекинские улицы будут патрулировать, чтобы не допустить мародёрства

2 июня 2023, 16:47
Фото: 1MI
В соцсетях уже появилось видео с разбитой дверью в шебекинском магазине, на который совершили налёт мародёры. Вячеслав Гладков сообщил в прямом эфире подробности усиления патрулирования.
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СВО

На видео, которое распространили в соцсетях, видна разбитая дверь в магазине «Лариса» в Шебекинском округе. Местная жительница сообщила, что сделали это «наши люди», то есть жители Шебекино.

На фоне этого у шебекинцев возникает вполне логичный вопрос: а будут ли улицы патрулировать, чтобы их дома не пострадали от рук мародёров? Ответ на вопрос дал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе вечернего прямого эфира.

Сегодня проговорил с начальником УМВД и руководителем Росгвардии: количество человек в патруле очень сильно увеличено, определены сектора патрулирования, маршруты. Мы понимаем, с каким вооружением будет проходить патрулирование. Эту работу будет также выполнять шебекинская самооборона. Мародёрство возможно, оно происходит и в обычных городах, но мы будем делать всё, чтобы защитить ваше имущество.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В Белгородской области были усилены патрули
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#Александра Склярова#Патрулирование#Мародёры#Безопасность#СВО#Шебекино#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Видео
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