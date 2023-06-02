Шебекинские улицы будут патрулировать, чтобы не допустить мародёрства

На фоне этого у шебекинцев возникает вполне логичный вопрос: а будут ли улицы патрулировать, чтобы их дома не пострадали от рук мародёров? Ответ на вопрос дал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе вечернего прямого эфира.