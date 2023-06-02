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Российских военных наградили за отражение атаки на Шебекино

2 июня 2023, 10:37
Фото: Минобороны РФ
Военнослужащим подразделений Западной группировки войск вручили боевые государственные награды, сообщает официальный канал Министерства обороны.

В сообщении министерства говорится, что военных наградили за мужество, отвагу и героизм, проявленные «в ходе отражения террористической атаки киевским режимом в отношении гражданского населения».

Подполковника мотострелкового батальона ЗВО Александра Никитина наградили орденом Мужества. Соответствующий указ президента уже появился на сайте Кремля. Отметим, что, по словам Никитина, ВСУ планировали именно захватить Шебекино, а не «пофотографироваться». Комбат также добавил, что никто из его бойцов «не дрогнул».

За мужество и высокий профессионализм военных поблагодарил командующий группировкой прикрытия государственных границ генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Вручение боевых государственных наград бойцам состоялось непосредственно в районе выполнения задач.
Минобороны РФ

Также получит орден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Владимир Жданов — глава Шебекинского горокруга. Указ подписал Владимир Путин.

Владимир Путин подписал указ о награждении главы Шебекинского округа орденом Мужества
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