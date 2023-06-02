Российских военных наградили за отражение атаки на Шебекино

Подполковника мотострелкового батальона ЗВО Александра Никитина наградили орденом Мужества. Соответствующий указ президента уже появился на сайте Кремля. Отметим, что, по словам Никитина, ВСУ планировали именно захватить Шебекино, а не «пофотографироваться». Комбат также добавил, что никто из его бойцов «не дрогнул».