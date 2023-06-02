Российских военных наградили за отражение атаки на Шебекино

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В сообщении министерства говорится, что военных наградили за мужество, отвагу и героизм, проявленные «в ходе отражения террористической атаки киевским режимом в отношении гражданского населения».
Подполковника мотострелкового батальона ЗВО Александра Никитина наградили орденом Мужества. Соответствующий указ президента уже появился на сайте Кремля. Отметим, что, по словам Никитина, ВСУ планировали именно захватить Шебекино, а не «пофотографироваться». Комбат также добавил, что никто из его бойцов «не дрогнул».
За мужество и высокий профессионализм военных поблагодарил командующий группировкой прикрытия государственных границ генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
Вручение боевых государственных наград бойцам состоялось непосредственно в районе выполнения задач.
Минобороны РФ
Также получит орден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Владимир Жданов — глава Шебекинского горокруга. Указ подписал Владимир Путин.