РЭО планирует создать комплексные объекты в Херсонской области и Запорожье

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
По информации генерального директора РЭО Дениса Буцаева, согласно разработанным концепциям, в Херсонской области планируется создание трех комплексов по обращению с ТКО в Скадовском, Геническом и Каховском районах в период с 2026-го по 2028 год. В Запорожской области также предусмотрено строительство двух комплексов по обращению с ТКО возле Мелитополя и Бердянска в период с 2026-го по 2027 год, пишет издание rostovgazeta.ru.
Концепции развития отрасли обращения с ТКО направлены на согласование в министерство природных ресурсов и экологии Херсонской области и министерство природных ресурсов и экологии военно-гражданской администрации Запорожской области. Их подготовили в соответствии с дорожными картами, подписанными между РЭО и соответствующими ведомствами.
Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин отметил, что разработанные концепции охватывают период до 2030 года и направлены на достижение ключевых показателей отрасли обращения с ТКО, установленных Указом Президента РФ В. В. Путина от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».