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РЭО планирует создать комплексные объекты в Херсонской области и Запорожье

2 июня 2023, 12:33
Фото: 1MI
В Херсонской и Запорожской областях планируется строительство пяти комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) до конца 2028 года. Концепции развития данной отрасли в этих регионах разработал Российский экологический оператор (РЭО).

По информации генерального директора РЭО Дениса Буцаева, согласно разработанным концепциям, в Херсонской области планируется создание трех комплексов по обращению с ТКО в Скадовском, Геническом и Каховском районах в период с 2026-го по 2028 год. В Запорожской области также предусмотрено строительство двух комплексов по обращению с ТКО возле Мелитополя и Бердянска в период с 2026-го по 2027 год, пишет издание rostovgazeta.ru.

Концепции развития отрасли обращения с ТКО направлены на согласование в министерство природных ресурсов и экологии Херсонской области и министерство природных ресурсов и экологии военно-гражданской администрации Запорожской области. Их подготовили в соответствии с дорожными картами, подписанными между РЭО и соответствующими ведомствами.

Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин отметил, что разработанные концепции охватывают период до 2030 года и направлены на достижение ключевых показателей отрасли обращения с ТКО, установленных Указом Президента РФ В. В. Путина от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

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