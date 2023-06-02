Полежаев рассказал, когда в Шебекино восстановят электричество

Замгубернатора области по вопросам ЖКХ Константин Полежаев сообщил в своём Telegram-канале, когда в Шебекино восстановят электричество. По его данным, свет появится в течение 2-3 часов. 216 электриков уже приступили к аварийным восстановительным работам.