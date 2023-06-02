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Published Сегодня, 15:44

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Полежаев рассказал, когда в Шебекино восстановят электричество

2 июня 2023, 15:44
Фото: 1MI
Восстановительными работами занимаются 216 человек, отметил замгубернатора по вопросам ЖКХ.
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СВО

Замгубернатора области по вопросам ЖКХ Константин Полежаев сообщил в своём Telegram-канале, когда в Шебекино восстановят электричество. По его данным, свет появится в течение 2-3 часов. 216 электриков уже приступили к аварийным восстановительным работам.

Также в 16:50 Полежаев сообщал о восстановленном в Шебекинском городском округе водоснабжении.

Отметим, что Шебекинский округ продолжают обстреливать со стороны Украины. Вечером 2 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Новой Таволжанке были ранены два жителя, в Шебекино же после прилёта загорелось промышленное предприятие.

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#Александра Склярова#Приграничье#Обстрел ВСУ#Электричество#Происшествия#СВО#Шебекино#Константин Полежаев#Видео
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