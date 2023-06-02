Полежаев рассказал, когда в Шебекино восстановят электричество

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Замгубернатора области по вопросам ЖКХ Константин Полежаев сообщил в своём Telegram-канале, когда в Шебекино восстановят электричество. По его данным, свет появится в течение 2-3 часов. 216 электриков уже приступили к аварийным восстановительным работам.
Также в 16:50 Полежаев сообщал о восстановленном в Шебекинском городском округе водоснабжении.
Отметим, что Шебекинский округ продолжают обстреливать со стороны Украины. Вечером 2 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Новой Таволжанке были ранены два жителя, в Шебекино же после прилёта загорелось промышленное предприятие.