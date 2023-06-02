Погибшие, потерянные танки и экономические преступления: итоги дня по-белгородски

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Два человека погибли в Масловой Пристани после обстрела ВСУ. Погибшие — две женщины. Они в тот момент находились в автомобиле, а рядом разорвался снаряд. Осколки снарядов попали в машины. Эти женщины погибли на месте.
Есть и пострадавшие. У одного мужчины осколочные ранения груди, у второго — осколочные ранения ног. Их в тяжёлом состоянии госпитализировали в горбольницу №2. Случившееся попало на видео.
Фотография с флагом возле Новой Таволжанки стоила ВСУ двух танков. Об этом рассказал известный военблогер «Старше Эдды» (Герман Куликовский). По его данным, диверсанты всю ночь перегоняли технику с места на место, пока на границу возле села внезапно не «выскочили» два танка.
ВС РФ открыли по технике огонь. Один из танков остановился, а вышедший экипаж сделал фото на российской границе. Пиар-акция обошлась противнику потерей двух танков. Один сгорел, а второй стоит брошенным.
Белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого задержали сотрудники белгородского УФСБ совместно с коллегами из Москвы. Их подозревают в совершении серии экономических преступлений. Точной информации пока нет.
Тебекин был одним из самых успешных предпринимателей региона, однако, с другой стороны, начал свой жизненный путь с бизнеса, корни которого остаются в тени. Что до Бобрицкого, то он ранее руководил ООО «Управляющая компания „Приосколье“» и взаимодействовал с Тебекиным.