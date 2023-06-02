Погибшие, потерянные танки и экономические преступления: итоги дня по-белгородски

Тебекин был одним из самых успешных предпринимателей региона, однако, с другой стороны, начал свой жизненный путь с бизнеса, корни которого остаются в тени. Что до Бобрицкого, то он ранее руководил ООО «Управляющая компания „Приосколье“» и взаимодействовал с Тебекиным.