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Погибшие, потерянные танки и экономические преступления: итоги дня по-белгородски

2 июня 2023, 14:56
Фото: Bel.ru
Два человека погибли из-за обстрела в Масловой Пристани, фотография с флагом возле Новой Таволжанки стоила ВСУ двух танков, а бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого задержали.

Погибшие из-за обстрела

Два человека погибли в Масловой Пристани после обстрела ВСУ. Погибшие — две женщины. Они в тот момент находились в автомобиле, а рядом разорвался снаряд. Осколки снарядов попали в машины. Эти женщины погибли на месте.

Есть и пострадавшие. У одного мужчины осколочные ранения груди, у второго — осколочные ранения ног. Их в тяжёлом состоянии госпитализировали в горбольницу №2. Случившееся попало на видео.

Два человека погибли в Масловой пристани после обстрела ВСУ: видео
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Потерянные танки

Фотография с флагом возле Новой Таволжанки стоила ВСУ двух танков. Об этом рассказал известный военблогер «Старше Эдды» (Герман Куликовский). По его данным, диверсанты всю ночь перегоняли технику с места на место, пока на границу возле села внезапно не «выскочили» два танка.

ВС РФ открыли по технике огонь. Один из танков остановился, а вышедший экипаж сделал фото на российской границе. Пиар-акция обошлась противнику потерей двух танков. Один сгорел, а второй стоит брошенным.

Военблогер: фотография с флагом возле Новой Таволжанки стоила Украине двух танков
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Новые экономические преступления

Белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого задержали сотрудники белгородского УФСБ совместно с коллегами из Москвы. Их подозревают в совершении серии экономических преступлений. Точной информации пока нет.

Тебекин был одним из самых успешных предпринимателей региона, однако, с другой стороны, начал свой жизненный путь с бизнеса, корни которого остаются в тени. Что до Бобрицкого, то он ранее руководил ООО «Управляющая компания „Приосколье“» и взаимодействовал с Тебекиным.

Белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого задержали
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