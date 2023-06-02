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Поезд Белгород — Нежеголь временно перестанет ездить из-за ситуации в Шебекино

2 июня 2023, 11:40
Фото: правительство Белгородской области
Из-за постоянных обстрелов в Шебекинском горокруге с 3 июня временно приостановят движение поезда Белгород — Нежеголь, сообщили в региональном правительстве.

Электричка Белгород — Нежеголь временно перестанет ездить из-за ситуации в Шебекинском горокруге. Муниципалитет находится под постоянными обстрелами. В связи с этим пригородный поезд перестанет курсировать с 3 июня.

В областном правительстве добавили, что это временно, однако точные сроки не называются. Пассажиров проинформируют дополнительно о возобновлении перевозок по указанному маршруту.

Тем временем Шебекино снова находится под обстрелами. Только сегодня город атаковали дважды. Оценить степень повреждений пока сложно. Под ударом 2 июня оказались и другие населённые пункты региона.

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#Происшествия#Приграничье#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Белгород#Нежеголь#Наталья Корявых
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