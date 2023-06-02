Поезд Белгород — Нежеголь временно перестанет ездить из-за ситуации в Шебекино

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Электричка Белгород — Нежеголь временно перестанет ездить из-за ситуации в Шебекинском горокруге. Муниципалитет находится под постоянными обстрелами. В связи с этим пригородный поезд перестанет курсировать с 3 июня.
В областном правительстве добавили, что это временно, однако точные сроки не называются. Пассажиров проинформируют дополнительно о возобновлении перевозок по указанному маршруту.
Тем временем Шебекино снова находится под обстрелами. Только сегодня город атаковали дважды. Оценить степень повреждений пока сложно. Под ударом 2 июня оказались и другие населённые пункты региона.