Почему белгородский футбольный клуб «Салют» не получил обещанный новый автобус?

В настоящее время транспорт находится в собственности МУП «Аварийная служба Белгорода». Автобус не передали футбольному клубу, так как Ассоциация «Профессиональный футбольный клуб „Салют“» не смогла принять его из-за отсутствия денег на содержание и эксплуатацию. Сейчас прорабатывается вопрос предоставления субсидии Ассоциации на содержание и эксплуатацию транспорта. После её получения клуб сможет принять автобус.