Почему белгородский футбольный клуб «Салют» не получил обещанный новый автобус?

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Как написал Максим Макаров, автобус для футбольного клуба «Салют» был обещан в 2022 году, однако клуб его так и не получил: «Футбольная команда передвигается на автобусах старых, арендованных! Вопрос: когда ФК „САЛЮТ“ получит обещанный в 2022 году автобус?».
За комментарием редакция Бел.Ру обратилась в региональное правительство. В правительстве сообщили, что автобус для футбольного клуба «Салют» был приобретён за счёт субсидии областного бюджета 16 ноября 2022 года. На момент покупки автобус обошёлся в 14,6 млн рублей.
В настоящее время транспорт находится в собственности МУП «Аварийная служба Белгорода». Автобус не передали футбольному клубу, так как Ассоциация «Профессиональный футбольный клуб „Салют“» не смогла принять его из-за отсутствия денег на содержание и эксплуатацию. Сейчас прорабатывается вопрос предоставления субсидии Ассоциации на содержание и эксплуатацию транспорта. После её получения клуб сможет принять автобус.