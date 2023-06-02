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Почему белгородский футбольный клуб «Салют» не получил обещанный новый автобус?

2 июня 2023, 14:35
Фото: 1MI

В белгородском правительстве рассказали, почему ФК «Салют» не получил новый автобус

Вопрос о новом автобусе для футбольного клуба задал местный житель Максим Макаров в комментариях под постом губернатора.

Как написал Максим Макаров, автобус для футбольного клуба «Салют» был обещан в 2022 году, однако клуб его так и не получил: «Футбольная команда передвигается на автобусах старых, арендованных! Вопрос: когда ФК „САЛЮТ“ получит обещанный в 2022 году автобус?».

За комментарием редакция Бел.Ру обратилась в региональное правительство. В правительстве сообщили, что автобус для футбольного клуба «Салют» был приобретён за счёт субсидии областного бюджета 16 ноября 2022 года. На момент покупки автобус обошёлся в 14,6 млн рублей.

В настоящее время транспорт находится в собственности МУП «Аварийная служба Белгорода». Автобус не передали футбольному клубу, так как Ассоциация «Профессиональный футбольный клуб „Салют“» не смогла принять его из-за отсутствия денег на содержание и эксплуатацию. Сейчас прорабатывается вопрос предоставления субсидии Ассоциации на содержание и эксплуатацию транспорта. После её получения клуб сможет принять автобус.

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#Алина Харина#Автобус#Футбольный клуб#Футбольный клуб салют#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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