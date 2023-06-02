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Пенсионерке из Шебекинского округа пришлось уйти из села с коровой из-за обстрелов

2 июня 2023, 13:33
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил»
К белгородцам обратились с просьбой о помощи. Пожилой женщине пришлось уйти из дома из-за коровы, которую она не готова бросить. Людей просят взять на время или купить её. Видео опубликовали в Telegram-канале «Просто Михаил».

Пожилой жительнице Шебекинского округа пришлось уйти из дома. Причина — обстрелы. Из-за сильных обстрелов пенсионерка ушла из родного села вместе с коровой, однако, как утверждает бабушка, ноги почти не ходят.

Женщина вынуждена носить с собой табуретку. Однако корову бросить она не готова. Теперь пожилая белгородка ищет, кому можно её продать или хотя бы отдать на время. Как поделилась бабушка, там, где она живёт, постоянно происходят обстрелы.

Добавим, что шебекинцы могут обратиться в управление ветеринарии по поводу вывоза животных с территории горокруга. Обратиться можно по телефонам +7 920 561-42-94, +7 (47-22) 24-76-30, +7(908)-006-68-01.

Обстреливают Шебекино и сегодня. Город под постоянным огнём ВСУ находится уже несколько дней. Многие жители уже его покинули и размесились в ПВР в Белгороде.

Видео: Telegram-канал «Просто Михаил»
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#Наталья Корявых#Происшествия#Шебекинский горокруг#Животные#Приграничье#Корова#Пенсионерка#Видео
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