Оставшихся в эвакуированном Шебекино домашних питомцев будут кормить

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову поступает множество вопросов от жителей, которые вынужденно покинули свои дома, но не сумели забрать с собой домашних питомцев. Сейчас животные совсем одни в пустых домах и голодают.
Глава региона сообщил о решении этой проблемы: со 2 июня всех домашних животных, которые остались в Шебекино и других эвакуированных сёлах, будут кормить сотрудники администрации.
Нужно срочно передать информацию в администрацию округа и передать ключи от домов. С сегодняшнего дня домашних животных начали кормить. По докладу главы Шебекинского округа, корм для животных передан во все сёла, откуда переселены жители. В Шебекино тоже.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области