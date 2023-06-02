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Оставшихся в эвакуированном Шебекино домашних питомцев будут кормить

2 июня 2023, 19:29
Фото: 1MI
Животных в других населённых пунктах, откуда уехали жители, также будут кормить. Корм передали в администрации населённых пунктов, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову поступает множество вопросов от жителей, которые вынужденно покинули свои дома, но не сумели забрать с собой домашних питомцев. Сейчас животные совсем одни в пустых домах и голодают.

Глава региона сообщил о решении этой проблемы: со 2 июня всех домашних животных, которые остались в Шебекино и других эвакуированных сёлах, будут кормить сотрудники администрации.

Нужно срочно передать информацию в администрацию округа и передать ключи от домов. С сегодняшнего дня домашних животных начали кормить. По докладу главы Шебекинского округа, корм для животных передан во все сёла, откуда переселены жители. В Шебекино тоже.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Животные#Домашние питомцы#Корм#СВО#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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