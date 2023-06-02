Непрекращающиеся обстрелы: что известно о ситуации в Шебекино 2 июня

Не удалось избежать и трагедии. В Масловой Пристани после обстрела ВСУ погибли два человека. Две женщины находились в автомобиле и погибли из-за разорвавшегося рядом снаряда. Ещё два человека из второй машины тяжело ранены. Их госпитализировали. Как сообщалось, ВСУ ударили по трассе, по которой из-под обстрелов выезжали мирные жители. В полдень со стороны Украины обстреляли Новую Таволжанку.