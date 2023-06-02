Непрекращающиеся обстрелы: что известно о ситуации в Шебекино 2 июня

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
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Updated Сегодня, 13:46
Непрекращающиеся обстрелы — такая ситуация разворачивается в приграничном городе Шебекино в Белгородской области. Только за сегодня, 2 июня, населённый пункт и сёла городского округа обстреливали несколько раз.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино и Белгородском районе решили усилить патрули. Более того, оценить общий объём повреждений после атаки на город сложно. Рассылки об обстрелах 2 июня шебекинцам приходят с утра.
Не удалось избежать и трагедии. В Масловой Пристани после обстрела ВСУ погибли два человека. Две женщины находились в автомобиле и погибли из-за разорвавшегося рядом снаряда. Ещё два человека из второй машины тяжело ранены. Их госпитализировали. Как сообщалось, ВСУ ударили по трассе, по которой из-под обстрелов выезжали мирные жители. В полдень со стороны Украины обстреляли Новую Таволжанку.
В самом Шебекино тем временем тоже было неспокойно. Из-за обстрела загорелось здание. Сообщается, что это жилой дом. Людей продолжают вывозить на бронированной технике. Проводить массовую эвакуацию города слишком опасно из-за непрекращающихся обстрелов.