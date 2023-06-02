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На Ставрополье приняли детей, эвакуированных из Шебекино

2 июня 2023, 07:18
Фото: 1MI
Несколько детских спортивных команд встретили в городе Невиномысск Ставропольского края. Об этом сообщил глава городской администрации Михаил Миненков.

Часть детей из Шебекино уже прибыли в Ставропольский край. Детские футбольные команды приняли в Невиномысске.

«К нам едут спортивные команды, люди в гости. К нам едут друзья. Уже мы приняли первых деток, футбольные команды, чтобы они у нас играли, пока идет война в Шебекино, пока обстреливают наши территории. Я хочу поддержать, за Шебекино. Невинномысск за Шебекино! Шебекино — это наши братья. Белгородская область. За Шебекино!»
Михаил Анатольевич Миненков — глава города Невинномысска

Ранее губернатор края договорился с Вячеславом Гладковым об организации отдыха для детей из приграничья в летних лагерях Ставрополья. В течение июня планируется принять 100 детей из Белгородской области.

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#Таисия Некрасова#Приграничье#Эвакуированные#Эвакуация#Общество#Спецоперация#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино
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