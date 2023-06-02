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Мэра Орла спросили о ремонте мостов в город — его ответ разнесли на цитаты

2 июня 2023, 13:19
Фото: 1MI
Забавная переписка состоялась между Юрием Парахиным, мэром Орла, и местным жителем в соцсетях. Скриншоты диалога завирусились по местным пабликам. Об этом сообщает издание «Орелtimes»
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Соцсети

Орловец в комментариях задал простой вопрос градоначальнику: «Когда мост починят?». На что Парахин дал простой ответ: «Какой?»

Всё бы ничего, но в Орле минимум два моста, реконструкции которых ждут горожане. Так, например, мост Красный простаивает уже год. Всё из-за неэффективной работы белгородского подрядчика «Ремспецмост». Ранее сообщалось, что мэрия Орла «простила» компании долг.

Фото: «Орелtimes»

Неизвестно, хотел ли Парахин искромётно пошутить или заявить о «продуктивной» работе, но его ответ завирусился в местных пабликах и соцсетях.

Орловцы иронизируют:

«В городе так много недостроев, что этот гениальный, а главное универсальный ответ можно вставлять куда угодно. Смотрите: „Когда деревья перестанут пилить?“. „Какие?“. „Когда больницу достроят?“. „Какую?“ „Когда дом расселят? „Какой?“ Ну, а дальше уже можно и не уточнять».

Белгородский подрядчик не вернёт деньги за простой реконструкции Красного моста
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#Таисия Некрасова#Орел#Орловская область#Юрий Парахин#Соцсети#Соцсети чиновников#Комментарий в соцсети#Общество
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