Мэра Орла спросили о ремонте мостов в город — его ответ разнесли на цитаты

«В городе так много недостроев, что этот гениальный, а главное универсальный ответ можно вставлять куда угодно. Смотрите: „Когда деревья перестанут пилить?“. „Какие?“. „Когда больницу достроят?“. „Какую?“ „Когда дом расселят? „Какой?“ Ну, а дальше уже можно и не уточнять».