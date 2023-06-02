Мэра Орла спросили о ремонте мостов в город — его ответ разнесли на цитаты

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Орловец в комментариях задал простой вопрос градоначальнику: «Когда мост починят?». На что Парахин дал простой ответ: «Какой?»
Всё бы ничего, но в Орле минимум два моста, реконструкции которых ждут горожане. Так, например, мост Красный простаивает уже год. Всё из-за неэффективной работы белгородского подрядчика «Ремспецмост». Ранее сообщалось, что мэрия Орла «простила» компании долг.
Неизвестно, хотел ли Парахин искромётно пошутить или заявить о «продуктивной» работе, но его ответ завирусился в местных пабликах и соцсетях.
Орловцы иронизируют:
«В городе так много недостроев, что этот гениальный, а главное универсальный ответ можно вставлять куда угодно. Смотрите: „Когда деревья перестанут пилить?“. „Какие?“. „Когда больницу достроят?“. „Какую?“ „Когда дом расселят? „Какой?“ Ну, а дальше уже можно и не уточнять».