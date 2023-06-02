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Комбат рассказал о бое с украинской ДРГ при атаке на Шебекино

2 июня 2023, 09:16
Фото: Минобороны РФ
Награждённый участник защиты госграницы рассказал про бой, который произошёл рядом с Шебекино. Атаку ВСУ удалось отбить. Подробности сообщает «Звезда».

Участник боя неподалёку от Шебекино рассказал об отражении атаки ВСУ 1 июня. Награждённый орденом Мужества командир мотострелкового батальона Западного военного округа подполковник Александр Никитин поделился подробностями боя на границе неподалёку от Шебекино.

Атаку удалось отразить. По словам Никитина, судя по всему, цель состояла в захвате, а не в том, чтобы «сфотографироваться». Попытку противника удалось пресечь. Противник стрелял из артиллерии, а затем российские бойцы услышали шум тяжелой техники в районе границы на Северском Донце.

Обнаружить диверсионную группу противника удалось с помощью беспилотника. По ней ВС РФ ударили артиллерией. Атаку отбили. Как отметил военнослужащий, через некоторое время была замечена ещё одна группа численностью до 40 человек — её тоже уничтожили мотопехотная и танковая роты.

Противнику не удалось пересечь государственную границу, все попытки ВСУ отбили. Более того, как сообщает Никитин, ему удалось сберечь военных и не допустить потерь в батальоне. Бойцы проявили себя, каждый достоин награды и ни один не дрогнул, заключил он.

Видео: Минобороны РФ
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