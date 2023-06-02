Комбат рассказал о бое с украинской ДРГ при атаке на Шебекино

Противнику не удалось пересечь государственную границу, все попытки ВСУ отбили. Более того, как сообщает Никитин, ему удалось сберечь военных и не допустить потерь в батальоне. Бойцы проявили себя, каждый достоин награды и ни один не дрогнул, заключил он.