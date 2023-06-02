Каким шебекинцам, покинувшим свои дома, необходимо проходить регистрацию

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Белгородка в ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» спросила у Вячеслава Гладкова, нужно ли регистрироваться гражданам, выехавшим из-за обстрелов. Глава региона же сообщил, что регистрироваться нужно, но не всем.
На сегодняшний день регистрация нужна в первую очередь тем, кто находится в пунктах временного размещения. Как только мы подойдем к рассмотрению адресной или системной помощи, у нас есть большое количество баз всех жителей всех населённых пунктов, мы максимально будем рассказывать о данных процессах и, если кого-то не учтем, кто-то останется обиженным, — все вопросы рассмотрим, ни один человек забыт не будет. Если вы находитесь в ПВР, то конечно регистрация нужна.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Сегодня на этот вопрос также отвечала министр социальной защиты населения региона Елена Батанова. Она рассказала, что регистрироваться необходимо тем шебекинцам, которые остановились у своих друзей или родственников, чтобы собрать данные обо всех выехавших жителях.
Напомним, зарегистрироваться можно по телефону +7 (47-22) 25-71-47.