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Posted Сегодня, 17:58

Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 18:00

Updated Сегодня, 18:00

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Каким шебекинцам, покинувшим свои дома, необходимо проходить регистрацию

2 июня 2023, 17:58
На этот вопрос в вечернем прямом эфире ответил глава региона.
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Пвр

Белгородка в ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» спросила у Вячеслава Гладкова, нужно ли регистрироваться гражданам, выехавшим из-за обстрелов. Глава региона же сообщил, что регистрироваться нужно, но не всем.

На сегодняшний день регистрация нужна в первую очередь тем, кто находится в пунктах временного размещения. Как только мы подойдем к рассмотрению адресной или системной помощи, у нас есть большое количество баз всех жителей всех населённых пунктов, мы максимально будем рассказывать о данных процессах и, если кого-то не учтем, кто-то останется обиженным, — все вопросы рассмотрим, ни один человек забыт не будет. Если вы находитесь в ПВР, то конечно регистрация нужна.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Сегодня на этот вопрос также отвечала министр социальной защиты населения региона Елена Батанова. Она рассказала, что регистрироваться необходимо тем шебекинцам, которые остановились у своих друзей или родственников, чтобы собрать данные обо всех выехавших жителях.

Напомним, зарегистрироваться можно по телефону +7 (47-22) 25-71-47.

Белгородские власти рассказали, зачем уехавшим из Шебекино проходить регистрацию
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#Александра Склярова#Пвр#Пункты ПВР#Регистрация#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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