Каким шебекинцам, покинувшим свои дома, необходимо проходить регистрацию

Сегодня на этот вопрос также отвечала министр социальной защиты населения региона Елена Батанова. Она рассказала, что регистрироваться необходимо тем шебекинцам, которые остановились у своих друзей или родственников, чтобы собрать данные обо всех выехавших жителях.