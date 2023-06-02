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Как жителям Шебекино получить детские выплаты и заменить права

2 июня 2023, 07:50
Фото: Bel.ru
О порядке получения детских выплат и пенсий для жителей Шебекино и района сообщили в региональном Соцфонде. А информацию о регистрации ТС и замене водительских удостоверений предоставили в областном управлении МВД.
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Выплаты

Детские выплаты и пенсии

По закону граждане могут получать детские выплаты и пенсии по месту прописки или регистрации. Что делать в этом случае жителям Шебекино и района, пояснили в региональном отделении Соцфонда.

По данным ведомства, получить информацию по вопросам получения пенсий и пособий, а также других выплат Социального фонда можно по телефону 8 (4722) 30-69-69. По вопросам доставки пенсий или детских пособий на дом или через кассу почтового отделения также можно обратиться УФПС Белгородской области по номеру 8 (800) 550-15-90 (звонок бесплатный).

В Соцфонде также напомнили, что выбрать или поменять способ получения пенсии можно, подав заявление в клиентской службе СФР, на сайте «Госуслуг» или в МФЦ.

Регистрация ТС и замена прав

Для жителей Шебекинского горокруга изменили порядок регистрации машин и замены водительских прав. Подробнее рассказали в региональном управлении МВД.

Так, шебекинцы, которые уже записались на получение данных услуг, но не попали на приём, могут обратиться в МРЭО ГИБДД УМВД России по Белгородской области по адресу: Белгород, Промышленный проезд, 9. Принимать людей будут в понедельник, 5 июня, с 08:00 до 16:00.

Кто не может приехать в этот день, может обратиться в белгородское подразделение МРЭО, в любой из рабочих дней в соответствии с графиком работы. Предварительная запись для регистрации машины осуществляется по номеру — 8 (4722) 35-46-77. Запись для замены прав — по номеру 8 (4722) 34-96-00.

Что касается экзаменов на получение прав, информацию об этом сообщат дополнительно.

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#Кристина Семенчук#Шебекино#Соцфонд#Выплаты#Машина#Регистрация#Пенсии#Общество#Шебекинский горокруг
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