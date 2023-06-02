Как жителям Шебекино получить детские выплаты и заменить права

По данным ведомства, получить информацию по вопросам получения пенсий и пособий, а также других выплат Социального фонда можно по телефону 8 (4722) 30-69-69. По вопросам доставки пенсий или детских пособий на дом или через кассу почтового отделения также можно обратиться УФПС Белгородской области по номеру 8 (800) 550-15-90 (звонок бесплатный).