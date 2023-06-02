Как только станет спокойно, шебекинцев отвезут в свои дома за вещами на броневиках

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Белгородцы 1 июня уехали из Шебекинского округа на работу в Белгород, однако попасть обратно в свои дома не смогли — проезд закрыли. С собой жители не брали все необходимые документы, к тому же в доме остались голодные домашние коты.
Шебекинцы в ходе вечернего прямого эфира попросили губернатора Вячеслава Гладкова на пять минут заехать домой, чтобы забрать с собой документы, котов и попутчиков до Белгорода, но сейчас это сделать нельзя — слишком опасно.
Как только станет спокойно, обратитесь к главе Шебекинского округа Владимиру Жданову. Отвезём вас в защите и на броневике, поможем забрать всё необходимое из дома.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области