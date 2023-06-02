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Published Сегодня, 18:56

Modified Сегодня, 18:58

Updated Сегодня, 18:58

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Как только станет спокойно, шебекинцев отвезут в свои дома за вещами на броневиках

2 июня 2023, 18:56
Подвергать жителей опасности власти не хотят, отметил Вячеслав Гладков
Сюжет
СВО

Белгородцы 1 июня уехали из Шебекинского округа на работу в Белгород, однако попасть обратно в свои дома не смогли — проезд закрыли. С собой жители не брали все необходимые документы, к тому же в доме остались голодные домашние коты.

Шебекинцы в ходе вечернего прямого эфира попросили губернатора Вячеслава Гладкова на пять минут заехать домой, чтобы забрать с собой документы, котов и попутчиков до Белгорода, но сейчас это сделать нельзя — слишком опасно.

Как только станет спокойно, обратитесь к главе Шебекинского округа Владимиру Жданову. Отвезём вас в защите и на броневике, поможем забрать всё необходимое из дома.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Эвакуированные#Общество#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов
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