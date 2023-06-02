И снова нет конкурентов у «Белгороддорстроя»: общественные пространства в Белгороде

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В 2023 году в Белгороде началось благоустройство Центрального парка, набережных и скверов. Некоторые торги прошли без снижения начальной цены контракта, а также с одним участником. Так, 28 апреля текущего года на выполнение подрядных работ по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха им. В. И. Ленина направлен 321 млн рублей. Известно, что подрядчиком было выбрано ООО «Белгороддорстрой». Заказчиком выступало управление капитального строительства при городской администрации.
Подрядчику необходимо выполнить устройство инженерных сетей. Согласно данным «Маркера», торги прошли без снижения начальной цены контракта (0 — 2%) и с единственный участником, также часть документов недоступна для поиска.
На контракт по благоустройству набережной рек Везёлка и Северский Донец в Белгороде было направлено 292 млн рублей. Подрядчиком выбран «Белдорстрой». Подрядчику необходимо выполнить вынос сетей канализации и водопровода, демонтажные работы, валку деревьев и расчистку поросли. Также рабочие должны обустроить вело-пешеходные связи, установить МАФы, наладить освещение и озеленить территорию.
В закупке указывается, что на набережной также установят скамейки, шезлонги, киоски, панда-парк и т. д. Торги проходили без снижения начальной стоимости и с единственным участником.
Набережную Северского Донца и Центральный пляж в Белгороде облагородят за 277 млн рублей. На набережной обустроят велодорожки, спортивные и детские площадки, павильоны, наблюдательные вышки, туалеты, а также раздевалки и душевые кабины. Кроме того, озеленят территорию и установят видеонаблюдение.
Работы будет выполнять «Белгороддорстрой». Во время торгов из нескольких поданных заявок была допущена только одна, торги прошли без снижения стоимости, также нарушены сроки заключения контракта.
Благоустройство второй очереди набережной Везёлки и Северского Донца обойдётся в 115 млн рублей. Подрядчика выберут 5 июня 2023 года.
На выполнение проектных работ и инженерных изысканий на набережной реки Северский Донец с благоустройством прилегающей территории Центрального пляжа было направлено 109 млн рублей. Согласно данным «Маркера», контракт заключён не по цене предложения поставщика.
Выполнение третьего этапа благоустройства набережной Северского Донца с прилегающей территорией Центрального пляжа, на участке от Костюкова до «Пикник-парка» обойдётся в 100 млн рублей. Поставщика выбрали 4 апреля, им стало ООО «Белгороддорстрой». К участию в торгах допущен один участник, торги прошли без снижения начальной цены контракта, часть документов недоступна для поиска.
Так, благоустройство Студенческого сквера в Белгороде в районе дома № 69 обойдётся в 48 млн 208 тыс. 500 рублей. Исполнитель контракта ООО «Оноре». Подрядчик обустроит дорожки из тротуарной плитки, асфальтированные проезды, подпорные стенки и проведёт озеленение.
Напомним, что ранее местный житель обратился к губернатору и выразил недовольство строительством бургерной в районе сквера на улице Костюкова. В районе сквера начали вырубать деревья. 23 марта проходила встреча жителей дома на Костюкова, 69 с инвестором, который предлагал построить в этом районе новую точку общепита. На собрании присутствовало 50 человек. В ходе встречи проект инвестора многие жители не поддержали.
Ещё один сквер в Белгороде — «Театральный» благоустроят за 7 млн 758 тыс. 780 рублей. Подрядчика выбрали 12 апреля. Контракт был заключён с ООО «Поток». По данным «Маркера», исполнитель контракта — субъект МСП, часть документов недоступна для поиска.
Работы подрядчик должен завершить к 1 августа. В порядок приведут прилегающую территорию за зданием драматического театра на Соборной площади. Подрядчик должен сначала установить временные знаки и разобрать тротуары, уложить плитку. Затем требуется установить поребрик и бордюр, отремонтировать проезд и провести озеленение.