И снова нет конкурентов у «Белгороддорстроя»: общественные пространства в Белгороде

В 2023 году в Белгороде началось благоустройство Центрального парка, набережных и скверов. Некоторые торги прошли без снижения начальной цены контракта, а также с одним участником. Так, 28 апреля текущего года на выполнение подрядных работ по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха им. В. И. Ленина направлен 321 млн рублей. Известно, что подрядчиком было выбрано ООО «Белгороддорстрой». Заказчиком выступало управление капитального строительства при городской администрации.