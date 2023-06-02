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Published Сегодня, 05:05

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Город в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

2 июня 2023, 05:05
Фото: 1MI
Жители Шебекино вновь получили СМС-оповещения об обстреле.
Сюжет
Обстрел

2 июня в 07:40 РСЧС разослали жителям города Шебекино СМС-оповещения об обстреле, где также попросили белгородцев спуститься в укрытия.

Официальной информации о последствиях пока нет.

Отметим, что Шебекинский округ уже третий день подряд попадает под массированный обстрел со стороны ВСУ. По данным губернатора, взрывы были слышны в Шебекино и ночью.

В настоящий момент часть жителей уехала из Шебекинского округа: кто-то остановился у своих друзей и родственников, кого-то приняли в пунктах временного размещения.

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#Обстрел#Шебекино#Вячеслав Гладков#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия
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