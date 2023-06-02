Город в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
2 июня в 07:40 РСЧС разослали жителям города Шебекино СМС-оповещения об обстреле, где также попросили белгородцев спуститься в укрытия.
Официальной информации о последствиях пока нет.
Отметим, что Шебекинский округ уже третий день подряд попадает под массированный обстрел со стороны ВСУ. По данным губернатора, взрывы были слышны в Шебекино и ночью.
В настоящий момент часть жителей уехала из Шебекинского округа: кто-то остановился у своих друзей и родственников, кого-то приняли в пунктах временного размещения.