Глава РЭО Буцаев: 85% отходов электроники должны утилизироваться

Согласно заявлению Дениса Буцаева, главы РЭО, в документе об утилизации ОЭЭО, дополняющем действующий приказ № 399, указаны все необходимые требования. Как сообщает gorod55.ru, в Российской Федерации ежегодно образуется 1,5 млн тонн электролома, а на переработку направляется только 5%. В то же время известно, что отходы электропромышленности наносят непоправимый вред окружающей среде. При этом ценные ресурсы, входящие в состав таких отходов, например золото, тоже оказываются на мусорных полигонах. Таким образом, налаживание процессов сбора, сортировки и переработки данного вида ТКО, а также разработка обновленных правил утилизации — имеют очень большое значение. Исполнение предприятиями новых требований станет очередным шагом на пути к формированию экономики замкнутого цикла в Российской Федерации, позволяя значительно уменьшить объем захоронения отходов.