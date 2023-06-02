Глава РЭО Буцаев: 85% отходов электроники должны утилизироваться

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Доля утилизируемых отходов электронной промышленности, среди которых и те, что используются при изготовлении новой продукции, в соответствии с новыми правилами должна будет достигать 85%. Помимо этого, в рамках инициативы разработали стандарты, отвечать которым должны будут все объекты по утилизации и предприятия-утилизаторы.
Согласно заявлению Дениса Буцаева, главы РЭО, в документе об утилизации ОЭЭО, дополняющем действующий приказ № 399, указаны все необходимые требования. Как сообщает gorod55.ru, в Российской Федерации ежегодно образуется 1,5 млн тонн электролома, а на переработку направляется только 5%. В то же время известно, что отходы электропромышленности наносят непоправимый вред окружающей среде. При этом ценные ресурсы, входящие в состав таких отходов, например золото, тоже оказываются на мусорных полигонах. Таким образом, налаживание процессов сбора, сортировки и переработки данного вида ТКО, а также разработка обновленных правил утилизации — имеют очень большое значение. Исполнение предприятиями новых требований станет очередным шагом на пути к формированию экономики замкнутого цикла в Российской Федерации, позволяя значительно уменьшить объем захоронения отходов.
Согласно информации, содержащейся в приказе, отходы электроники должны утилизироваться с соблюдением важных технологических процессов. Помимо этого, предприятия, которые специализируются на переработке ОЭЭО, должны быть оборудованы системой весового контроля массы отходов, которые ввозятся на завод, а также массы образующихся на объекте отходов и массы получаемой из них продукции.
По информации, озвученной Игорем Забраловым, директором по устойчивому развитию РЭО, перечень важных требований предъявляется к организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся утилизацией отходов I–V классов опасности. В их числе — действующее лицензирование деятельности, обладание правом собственности на оборудование, стационарные и мобильные спецустановки, наличие документации об утилизированных, образовавшихся, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц отходов.
По мнению Валерии Гулимовой, исполнительного директора ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», прозрачность деятельности предприятий по переработке ОЭЭО, предусмотренная положениями документа, выполняет важную роль в процессе эффективного развития рынка переработки электроотходов, поскольку дает возможность корректно распределять средства в соответствии с РОП.