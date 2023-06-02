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Два мирных жителя пострадали при обстреле села в Шебекинском округе

2 июня 2023, 15:32
Фото: 1MI
Раненых белгородцев доставляют в больницу Белгорода на бронеавтомобиле, сообщил Вячеслав Гладков.
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Обстрел

При обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе пострадали два мирных жителя. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, раненых доставят в городскую больницу №2 на бронеавтомобиле.

В Новой Таволжанке после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго — контузия. Сейчас их вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу №2.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также под обстрел попал город Шебекино. В результате атаки ВСУ загорелось одно из промышленных предприятий. Пожарные уже выехали на место.

За сутки село Новая Таволжанка уже подвергалось обстрелу, в ходе которого в плечо был ранен мужчина.

Мужчину ранило в плечо после обстрела Новой Таволжанки в Белгородской области
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Разрушения#Пострадавшие#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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