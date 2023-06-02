Два мирных жителя пострадали при обстреле села в Шебекинском округе

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
При обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе пострадали два мирных жителя. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, раненых доставят в городскую больницу №2 на бронеавтомобиле.
В Новой Таволжанке после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго — контузия. Сейчас их вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу №2.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также под обстрел попал город Шебекино. В результате атаки ВСУ загорелось одно из промышленных предприятий. Пожарные уже выехали на место.
За сутки село Новая Таволжанка уже подвергалось обстрелу, в ходе которого в плечо был ранен мужчина.