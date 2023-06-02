Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Изображение материала

Два человека погибли в Масловой пристани после обстрела ВСУ: видео

2 июня 2023, 08:39
Фото: 1MI
Погибший, архивное фото
Две женщины погибли в автомобиле из-за разорвавшегося рядом снаряда, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Есть и пострадавшие.
Сюжет
Обстрел

Как передает губернатор Гладков, ВСУ обстреляли участок дороги в посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили: две женщины в одном из них погибли на месте. Ещё несколько человек из второй машины тяжело ранены.

У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей. В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу №2.
Вячеслав Гладков

Видео с места трагедии опубликовали в Telegram-канале «Zаписки Vетерана». Осторожно, на кадрах присутствуют раненые люди — это может шокировать.

Также ВСУ выпустили из ствольной артиллерии порядка 11 снарядов по селу Тишанка Волоконовского района. Пострадавших там нет, но есть разрушения: в двух частных домовладениях выбиты стёкла, повреждены центральный газопровод и линия электропередачи.

Нет и пострадавших после сегодняшнего обстрела Леоновки Валуйского горокруга. Есть повреждения фасада зернохранилища сельскохозяйственного предприятия.

Утро в Белгородской области началось с обстрелов. В районе 8:00 ВСУ атаковали Тишанку в Волоконовском районе и Щетиновку в Белгородском районе. В 9:23 рассылку получили жители села Козинка в Грайворонском округе. Попали под огонь и другие населённые пункты.

Утро в Белгородской области снова началось с обстрелов
Узнать подробнее
Читайте также:
Город в Белгородской области попал под обстрел ВСУШебекино вновь попало под обстрел ВСУОбстрелы и взрывы: как Белгород и Шебекино встретили День защиты детей
#Артем Черненко#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Обстрел#Губернатор#Происшествия#Спецоперация#Пострадавшие#Погибшие#Обстрел ВСУ#18+#Видео
Подпишитесь
«Квартир нет, всё Шебекино здесь». Риелторы — о ситуации с жильём в Белгороде
Сегодня, 09:34
Российских военных наградили за отражение атаки на Шебекино
Сегодня, 10:37
Гладков про Шебекино: «Общий объём повреждений оценить пока достаточно сложно»
Сегодня, 03:37
Комбат рассказал о бое с украинской ДРГ при атаке на Шебекино
Сегодня, 09:16
Белгородэнерго: созидательная энергетика — билет в инновационное будущее
Сегодня, 08:30