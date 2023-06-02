Два человека погибли в Масловой пристани после обстрела ВСУ: видео

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Как передает губернатор Гладков, ВСУ обстреляли участок дороги в посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили: две женщины в одном из них погибли на месте. Ещё несколько человек из второй машины тяжело ранены.
У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей. В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу №2.
Вячеслав Гладков
Видео с места трагедии опубликовали в Telegram-канале «Zаписки Vетерана». Осторожно, на кадрах присутствуют раненые люди — это может шокировать.
Также ВСУ выпустили из ствольной артиллерии порядка 11 снарядов по селу Тишанка Волоконовского района. Пострадавших там нет, но есть разрушения: в двух частных домовладениях выбиты стёкла, повреждены центральный газопровод и линия электропередачи.
Нет и пострадавших после сегодняшнего обстрела Леоновки Валуйского горокруга. Есть повреждения фасада зернохранилища сельскохозяйственного предприятия.
Утро в Белгородской области началось с обстрелов. В районе 8:00 ВСУ атаковали Тишанку в Волоконовском районе и Щетиновку в Белгородском районе. В 9:23 рассылку получили жители села Козинка в Грайворонском округе. Попали под огонь и другие населённые пункты.