Два человека погибли в Масловой пристани после обстрела ВСУ: видео

Как передает губернатор Гладков, ВСУ обстреляли участок дороги в посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили: две женщины в одном из них погибли на месте. Ещё несколько человек из второй машины тяжело ранены.