Два человека погибли при обстреле белгородского села

Posted Сегодня, 19:41
Published Сегодня, 19:41
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
Вечером 2 июня село Соболевка в Валуйском городском округе попало под обстрел ВСУ. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, по частному сектору выпустили снаряды «Града».
Двое человек в результате обстрела погибли. В момент обстрела они находились во дворах своих домов и от полученных травм скончались на месте. Ещё шесть человек пострадали, среди них есть двое детей. Их доставили в медучреждение.
У двоих мужчин множественные осколочные ранения, один из них в тяжёлом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. У женщин осколочные ранения нижних конечностей, состояние обеих удовлетворительное. Также в ЦРБ доставлен мальчик 13-ти лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11-ти лет с осколочными ранениями левого глаза.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также от прямого попадания загорелись хозпостройка и гараж, пожарные приступили к тушению. В четырёх домах пробита крыша, посечены фасады и заборы, выбиты окна.