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Два человека погибли при обстреле белгородского села

2 июня 2023, 19:41
Фото: Соцсети губернатора
Ещё шестеро человек были ранены, среди них есть дети. Пострадавших доставили в больницу, сообщил Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Вечером 2 июня село Соболевка в Валуйском городском округе попало под обстрел ВСУ. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, по частному сектору выпустили снаряды «Града».

Двое человек в результате обстрела погибли. В момент обстрела они находились во дворах своих домов и от полученных травм скончались на месте. Ещё шесть человек пострадали, среди них есть двое детей. Их доставили в медучреждение.

У двоих мужчин множественные осколочные ранения, один из них в тяжёлом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. У женщин осколочные ранения нижних конечностей, состояние обеих удовлетворительное. Также в ЦРБ доставлен мальчик 13-ти лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11-ти лет с осколочными ранениями левого глаза.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также от прямого попадания загорелись хозпостройка и гараж, пожарные приступили к тушению. В четырёх домах пробита крыша, посечены фасады и заборы, выбиты окна.

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Пострадавшие#Разрушения#Погибшие#Происшествия#Обстрел#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков
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