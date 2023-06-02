Для шебекинцев, покинувших свои дома, запустили чат-бот для регистрации

Posted Сегодня, 20:35
Published Сегодня, 20:35
Modified Сегодня, 20:37
Updated Сегодня, 20:37
Белгородские власти создали специальный чат-бот, через который жители Шебекинского городского округа, покинувшие свои дома, могут пройти регистрацию. Название чат-бота в Telegram-канале опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Запустили чат-бот @Shebekinovmestebot. Он позволит зарегистрировать онлайн всех жителей Шебекинского городского округа, которые выехали из региона. Это же можно сделать и с помощью многоканального номера телефона +7 (47-22) 25-71-47.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона напомнил, что белгородцы, которым необходимо помочь выехать из Шебекинского округа, могут звонить по номеру «122». С 3 июня линия начинает работать круглосуточно.