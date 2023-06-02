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Для шебекинцев, покинувших свои дома, запустили чат-бот для регистрации

2 июня 2023, 20:35
Фото: 1MI
Также жители Шебекинского округа могут зарегистрироваться по номеру телефона, сообщил Вячеслав Гладков.
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СВО

Белгородские власти создали специальный чат-бот, через который жители Шебекинского городского округа, покинувшие свои дома, могут пройти регистрацию. Название чат-бота в Telegram-канале опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Запустили чат-бот @Shebekinovmestebot. Он позволит зарегистрировать онлайн всех жителей Шебекинского городского округа, которые выехали из региона. Это же можно сделать и с помощью многоканального номера телефона +7 (47-22) 25-71-47.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также глава региона напомнил, что белгородцы, которым необходимо помочь выехать из Шебекинского округа, могут звонить по номеру «122». С 3 июня линия начинает работать круглосуточно.

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#Александра Склярова#Чат#Шебекинцы#Общество#СВО#Шебекинский горокруг#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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