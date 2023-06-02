Депутаты утвердили порядок обеспечения питанием белгородских школьников с ОВЗ

Во время 32-го заседания облдумы депутаты привели закон области об образовании в соответствие с нормами федерального законодательства. Так, был расширен перечень полномочий органов государственной власти региона. Кроме того, в законе области термин «оказание государственных, муниципальных услуг в сфере образования» заменили понятием «реализация образовательных программ».