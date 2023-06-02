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Депутаты утвердили порядок обеспечения питанием белгородских школьников с ОВЗ

2 июня 2023, 07:37
Фото: 1MI
Порядок предоставления бесплатного питания будет устанавливаться региональным правительством.
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Облдума

Во время 32-го заседания облдумы депутаты привели закон области об образовании в соответствие с нормами федерального законодательства. Так, был расширен перечень полномочий органов государственной власти региона. Кроме того, в законе области термин «оказание государственных, муниципальных услуг в сфере образования» заменили понятием «реализация образовательных программ».

Также законом предусмотрено, что порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием школьников с ОВЗ, которые обучаются на дому, будет устанавливаться правительством области. Помимо этого, появилась возможность замены двухразового питания денежной компенсацией.

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#Питание#Школьное питание#ОВЗ#Белгородская облдума#Облдума#Образование#Белгородская область#Алина Харина
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