Будут ли переселенцам из Шебекино выплачивать деньги

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В ходе разговора журналисты Бел.Ру поинтересовались, рассматривается ли вопрос финансовой поддержки переселённых белгородцев. Батанова отметила, что этот вопрос будет зависеть от решений, которые будут приниматься, в том числе, и на уровне Российской Федерации.
Напомним, чиновница также рассказала, зачем уехавшим шебекинцам проходить регистрацию в пунктах временного размещения. По её словам, властям необходимо знать, какое количество людей на сегодняшний день выехало и где они планируют проживать.