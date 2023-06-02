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Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

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Будут ли переселенцам из Шебекино выплачивать деньги

2 июня 2023, 13:46
Фото: Bel.ru

Министр соцзащиты Белгородской области рассказала о выплатах шебекинцам

Жители Шебекино и приграничных населённых пунктов продолжают прибывать в областной центр. Вместе с волонтёрами людей встречают заместители губернатора. Журналистам Бел.Ру удалось пообщаться с министром соцзащиты Белгородской области Еленой Батановой.
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Выплаты

В ходе разговора журналисты Бел.Ру поинтересовались, рассматривается ли вопрос финансовой поддержки переселённых белгородцев. Батанова отметила, что этот вопрос будет зависеть от решений, которые будут приниматься, в том числе, и на уровне Российской Федерации.

Напомним, чиновница также рассказала, зачем уехавшим шебекинцам проходить регистрацию в пунктах временного размещения. По её словам, властям необходимо знать, какое количество людей на сегодняшний день выехало и где они планируют проживать.

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