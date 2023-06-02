Будут ли переселенцам из Шебекино выплачивать деньги

В ходе разговора журналисты Бел.Ру поинтересовались, рассматривается ли вопрос финансовой поддержки переселённых белгородцев. Батанова отметила, что этот вопрос будет зависеть от решений, которые будут приниматься, в том числе, и на уровне Российской Федерации.