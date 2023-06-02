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Бизнес-омбудсмен сможет без спецразрешения посещать осуждённых предпринимателей

2 июня 2023, 09:41
Фото: 1MI
Соответствующее решение приняли депутаты белгородской облдумы во время 32-го заседания.
Сюжет
Облдума

Уполномоченный по защите прав предпринимателей может без специального разрешения посещать места содержания под стражей и учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде принудительных работ, ареста, лишения свободы.

Полномочия бизнес-омбудсмена расширили для защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в преступлениях, совершённых в сфере предпринимательской и экономической деятельности.

Напомним, что во время заседания облдумы белгородские депутаты также утвердили перенос задолженности региона по бюджетным кредитам. Обязательства в размере 409 млн рублей перенесены к погашению на 2029 год.

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#Алина Харина#Бизнес-омбудсмен#Белгородская облдума#Общество#Облдума#Белгородская область
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