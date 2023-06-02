Бизнес-омбудсмен сможет без спецразрешения посещать осуждённых предпринимателей

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Уполномоченный по защите прав предпринимателей может без специального разрешения посещать места содержания под стражей и учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде принудительных работ, ареста, лишения свободы.
Полномочия бизнес-омбудсмена расширили для защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в преступлениях, совершённых в сфере предпринимательской и экономической деятельности.
Напомним, что во время заседания облдумы белгородские депутаты также утвердили перенос задолженности региона по бюджетным кредитам. Обязательства в размере 409 млн рублей перенесены к погашению на 2029 год.