Белгородцы смогут снова упражняться на улицах по проекту «Дворовый тренер»

В прошлом году проект в регионе стартовал 1 июня. Тогда депутаты горсовета отмечали, что опираться будут на более успешную работу в 2021 году этот опыт и будет тиражироваться. С детьми были готовы работать студенты педколледжа. Также привлечь планировалось представителей различных спортивных федераций и фитнес-клубов.