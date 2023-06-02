Белгородцы смогут снова упражняться на улицах по проекту «Дворовый тренер»

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В Белгородской области снова стартовал проект «Дворовый тренер». Акцию организовали в рамках нацпроекта «Демография». Тренировки для белгородцев будут проводить на открытом воздухе по вечерам. В проекте примут участие 450 тренеров, а упражнения с людьми будут делать на 338 дворовых территориях.
Дворовые тренировки в этом году будут проводить в 19 муниципалитетах региона: Алексеевском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском и Яковлевском горокругах, Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Красненском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Ровеньском, Чернянском районах, а также в Белгороде. В трёх муниципалитетах тренировки решили не проводить. Речь о Шебекинском, Грайворонском и Валуйском горокругах.
Как добавили в региональном правительстве, «Дворовый тренер» является социально-значимым проектом. Он направлен на обеспечение активного спортивного досуга школьников и подростков. Однако участвовать в тренировках могут белгородцы любых возрастов.
В прошлом году проект в регионе стартовал 1 июня. Тогда депутаты горсовета отмечали, что опираться будут на более успешную работу в 2021 году этот опыт и будет тиражироваться. С детьми были готовы работать студенты педколледжа. Также привлечь планировалось представителей различных спортивных федераций и фитнес-клубов.
Добавим, что в 2021 году проект «Дворовый тренер» работал на 328 площадках. Тренировки во дворах проводили 269 инструкторов. Кроме того, занятия проводились на стадионах школ. Тогда проект действовал во всех 22 муниципальных образованиях Белгородской области.