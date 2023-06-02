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Белгородцев запугивают очередным прорывом ВСУ

2 июня 2023, 09:44
Фото: 1MI
В Сети появилась рассылка о том, что диверсанты прорвались в Белгородскую область, в регионе якобы находятся сотни солдат и танки. Эта информация не соответствует действительности, пишет Telegram-канал «Война с фейками. Белгород».
Сюжет
Фейк

Белгородцев снова запугивают прорывом ВСУ. Диверсанты прорвались в Белгородскую область, в регионе находится сотни солдат и танков, пишут в Сети. На самом деле это фейк. Сообщения рассылает организация «Волонтёрская помощь в кризисных ситуациях».

Эта рассылка — фейковая. Номер, с которого она приходит, не российский. Он начинается с кода Индонезии. Более того, все сообщения об эвакуациях или другие официальные объявления приходят от МЧС, но не в мессенджерах, а мобильном приложении или в СМС.

Ни один из официальных источников о прорыве диверсантов не сообщал. Не пишут об этом и городские чаты. Белгородцам снова напомнили, что необходимо проверять информацию.

Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
Эвакуация белгородского населения начинается со 2 июня — фейк
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#Наталья Корявых#Фейк#Фейки#ДРГ#ВСУ#Белгородская область
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