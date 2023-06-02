Белгородцев запугивают очередным прорывом ВСУ

Эта рассылка — фейковая. Номер, с которого она приходит, не российский. Он начинается с кода Индонезии. Более того, все сообщения об эвакуациях или другие официальные объявления приходят от МЧС, но не в мессенджерах, а мобильном приложении или в СМС.