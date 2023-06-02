Белгородцев запугивают очередным прорывом ВСУ

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Белгородцев снова запугивают прорывом ВСУ. Диверсанты прорвались в Белгородскую область, в регионе находится сотни солдат и танков, пишут в Сети. На самом деле это фейк. Сообщения рассылает организация «Волонтёрская помощь в кризисных ситуациях».
Эта рассылка — фейковая. Номер, с которого она приходит, не российский. Он начинается с кода Индонезии. Более того, все сообщения об эвакуациях или другие официальные объявления приходят от МЧС, но не в мессенджерах, а мобильном приложении или в СМС.
Ни один из официальных источников о прорыве диверсантов не сообщал. Не пишут об этом и городские чаты. Белгородцам снова напомнили, что необходимо проверять информацию.