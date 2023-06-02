Белгородский избирком ищет полноприводный кроссовер с системой распознавания знаков

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Согласно документам госзакупки, избирательная комиссия Белгородской области ищет исполнителя, который поставит легковой автомобиль. Максимально на покупку из федерального бюджета выделят 3,2 млн рублей.
Машина должна быть не ранее 2022 года выпуска с бензиновым двигателем и пятью посадочными местами. В комплектации должны быть усилитель рулевого управления, системы помощи при спуске и подъёме и курсовой устойчивости. Также обязательно наличие регулировки рулевой колонки по углу наклона и по вылету.
Машина должна быть оснащена круиз- и климат-контролем, передними и задними датчиками парковки, боковыми зеркалами заднего вида с подогревом, а также антипробуксовочной и антиблокировочной системами.
Полноприводный кроссовер должен быть чёрного цвета с бортовым компьютером, противоугонной сигнализацией и шторками безопасности. А ещё обязательно наличие системы контроля усталости водителя, датчик дождя, системы предупреждения о возможном столкновении при движении вперед, системы распознавания дорожных знаков, мониторинга слепых зон и ассистента движения задним ходом.
Поставить транспортное средство должны в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта по адресу проспект Славы, 134 в Белгороде.
Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 8 июня.
Напомним, ранее стало известно, что ЦЭБ берёт в лизинг Toyota Camry. Стоимость контракта — 5,8 млн рублей.