Белгородский избирком ищет полноприводный кроссовер с системой распознавания знаков

Машина должна быть не ранее 2022 года выпуска с бензиновым двигателем и пятью посадочными местами. В комплектации должны быть усилитель рулевого управления, системы помощи при спуске и подъёме и курсовой устойчивости. Также обязательно наличие регулировки рулевой колонки по углу наклона и по вылету.