Белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого задержали

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Как стало известно Бел.Ру, белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого подозревают в совершении серии экономических преступлений.
Владимир Тебекин — одна из самых противоречивых персон Белгородской области. С одной стороны, он являлся одним из самых успешных предпринимателей региона, но, с другой, — начал свой жизненный путь с бизнеса, начало которого кроется в тени.
Геннадий Бобрицкий — экс-генеральный директор ООО «Управляющая компания „Приосколье“». Ранее бизнесмен взаимодействовал с Владимиром Тебекиным. Почётный гражданин Краснояружского района.