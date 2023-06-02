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Белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого задержали

2 июня 2023, 13:35
Фото: 1MI
Задержание, архивное фото
По нашим данным, «авторитетных» бизнесменов задержали сотрудники белгородского УФСБ совместно с коллегами из Москвы.

Как стало известно Бел.Ру, белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого подозревают в совершении серии экономических преступлений.

Владимир Тебекин — одна из самых противоречивых персон Белгородской области. С одной стороны, он являлся одним из самых успешных предпринимателей региона, но, с другой, — начал свой жизненный путь с бизнеса, начало которого кроется в тени.

Геннадий Бобрицкий — экс-генеральный директор ООО «Управляющая компания „Приосколье“». Ранее бизнесмен взаимодействовал с Владимиром Тебекиным. Почётный гражданин Краснояружского района.

Владельцы Белгородской области. Авторитет и почёт Владимира Тебекина («Айсберг»)
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#Артем Черненко#Белгородская область#Эксклюзив#Общество#ФСБ#Задержание#Владимир тебекин#Геннадий бобрицкий
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