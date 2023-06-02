Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Изображение материала

Белгородские власти рассказали, зачем уехавшим из Шебекино проходить регистрацию

2 июня 2023, 12:22
Фото: 1MI
В редакцию Бел.Ру за последние два дня поступало много вопросов о том, зачем уехавшим шебекинцам проходить регистрацию в пунктах временного размещения, особенно — уехавшим в другие регионы. На этот вопрос ответила замгубернатора Елена Батанова.

По словам министра социальной защиты населения региона, обстановка сейчас непростая, людей в ПВР прибывает много.

Регистрируются те, кто проживает у родственников, знакомых. Нам необходимо знать, какое количество людей на сегодняшний день выехало, где они планируют проживать. Мы собираем их данные, записываем адреса проживания с контактными телефонами.
Елена Батанова

Сбор данных необходим для принятия дальнейших юридических решений по разным вопросам.

Напомним, зарегистрироваться можно по телефону в Белгороде +7 (47-22) 25-71-47.

Комбат рассказал о бое с украинской ДРГ при атаке на Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Поезд Белгород — Нежеголь временно перестанет ездить из-за ситуации в ШебекиноРоссийских военных наградили за отражение атаки на ШебекиноКак пройти регистрацию уехавшим из-за обстрелов жителям Шебекино
#Кристина Семенчук#Шебекинцы#Регистрация#Общество#Шебекино#Елена батанова#Эксклюзив
Подпишитесь
850 снарядов выпустили по Шебекинскому округу 1 июня
Сегодня, 14:10
«Квартир нет, всё Шебекино здесь». Риелторы — о ситуации с жильём в Белгороде
Сегодня, 09:34
Два человека погибли в Масловой пристани после обстрела ВСУ: видео
Сегодня, 08:39
Военблогер: фотография с флагом возле Новой Таволжанки стоила Украине двух танков
Сегодня, 12:53
Тебекин и Бобрицкий: что известно о задержанных сегодня белгородских бизнесменах
Сегодня, 14:47