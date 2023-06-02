Белгородские власти рассказали, зачем уехавшим из Шебекино проходить регистрацию

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
По словам министра социальной защиты населения региона, обстановка сейчас непростая, людей в ПВР прибывает много.
Регистрируются те, кто проживает у родственников, знакомых. Нам необходимо знать, какое количество людей на сегодняшний день выехало, где они планируют проживать. Мы собираем их данные, записываем адреса проживания с контактными телефонами.
Елена Батанова
Сбор данных необходим для принятия дальнейших юридических решений по разным вопросам.
Напомним, зарегистрироваться можно по телефону в Белгороде +7 (47-22) 25-71-47.