Белгородские власти рассказали, зачем уехавшим из Шебекино проходить регистрацию

В редакцию Бел.Ру за последние два дня поступало много вопросов о том, зачем уехавшим шебекинцам проходить регистрацию в пунктах временного размещения, особенно — уехавшим в другие регионы. На этот вопрос ответила замгубернатора Елена Батанова.

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