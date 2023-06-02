Белгородские депутаты внесли изменения в порядок получения пособия на ребёнка

Также в регионе продолжают действовать ежемесячные выплаты в случае рождения третьего ребёнка и последующего до трёх лет и на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет. По словам министра соцзащиты населения и труда Елены Батановой, если выплаты были назначены до 1 января, семьи их получают и в этом году. Соответствующее правило действует в случае, если белгородцы не обращаются за назначением ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, а также в случаях, когда получают отказ в назначении выплат из-за несоответствия критериям нуждаемости.