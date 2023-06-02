Белгородские депутаты внесли изменения в порядок получения пособия на ребёнка

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
С 1 января 2023 года введено новое единое пособие — пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, предоставляемое нуждающимся в соцподдержке гражданам с детьми в возрасте до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности.
Также в регионе продолжают действовать ежемесячные выплаты в случае рождения третьего ребёнка и последующего до трёх лет и на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет. По словам министра соцзащиты населения и труда Елены Батановой, если выплаты были назначены до 1 января, семьи их получают и в этом году. Соответствующее правило действует в случае, если белгородцы не обращаются за назначением ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, а также в случаях, когда получают отказ в назначении выплат из-за несоответствия критериям нуждаемости.
Со следующего года выплаты войдут в единое пособие. В связи с этим депутаты внесли изменения в региональный закон.