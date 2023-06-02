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Белгородские депутаты внесли изменения в порядок получения пособия на ребёнка

2 июня 2023, 14:27
Фото: 1MI
Изменения в региональные законы внесли из-за введения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка.
Сюжет
Облдума

С 1 января 2023 года введено новое единое пособие — пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, предоставляемое нуждающимся в соцподдержке гражданам с детьми в возрасте до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности.

Также в регионе продолжают действовать ежемесячные выплаты в случае рождения третьего ребёнка и последующего до трёх лет и на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет. По словам министра соцзащиты населения и труда Елены Батановой, если выплаты были назначены до 1 января, семьи их получают и в этом году. Соответствующее правило действует в случае, если белгородцы не обращаются за назначением ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, а также в случаях, когда получают отказ в назначении выплат из-за несоответствия критериям нуждаемости.

Со следующего года выплаты войдут в единое пособие. В связи с этим депутаты внесли изменения в региональный закон.

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#Алина Харина#Ежемесячное пособие#Семьи#Общество#Облдума#Белгородская область
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