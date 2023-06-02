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850 снарядов выпустили по Шебекинскому округу 1 июня

2 июня 2023, 14:10
Фото: Bel.ru
В общей сложности пострадали 16 человек. Все они находятся в горбольнице №2 в Белгороде. В Шебекино нет света. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Порядка 850 снарядов выпустили по Шебекинскому горокругу накануне. Количество пострадавших выросло до 16. Ранее было известно о 12 раненых. Обошлось без погибших. Всех людей, которые пострадали из-за обстрелов, госпитализировали в горбольницу №2. Врачи оказывают им необходимую медпомощь.

Количество повреждённых и разрушенных домов, а также автомобилей уточняется. Повреждения получили три административных здания, общежитие, десять предприятий и коммерческих объектов. На территории города полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение.

Обстрелы в городе не заканчиваются до сих пор. В Масловой Пристани после обстрела ВСУ погибли два человека.

Непрекращающиеся обстрелы: что известно о ситуации в Шебекино 2 июня
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