850 снарядов выпустили по Шебекинскому округу 1 июня

Порядка 850 снарядов выпустили по Шебекинскому горокругу накануне. Количество пострадавших выросло до 16. Ранее было известно о 12 раненых. Обошлось без погибших. Всех людей, которые пострадали из-за обстрелов, госпитализировали в горбольницу №2. Врачи оказывают им необходимую медпомощь.