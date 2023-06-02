850 снарядов выпустили по Шебекинскому округу 1 июня

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Порядка 850 снарядов выпустили по Шебекинскому горокругу накануне. Количество пострадавших выросло до 16. Ранее было известно о 12 раненых. Обошлось без погибших. Всех людей, которые пострадали из-за обстрелов, госпитализировали в горбольницу №2. Врачи оказывают им необходимую медпомощь.
Количество повреждённых и разрушенных домов, а также автомобилей уточняется. Повреждения получили три административных здания, общежитие, десять предприятий и коммерческих объектов. На территории города полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение.
Обстрелы в городе не заканчиваются до сих пор. В Масловой Пристани после обстрела ВСУ погибли два человека.