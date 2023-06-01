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ВСУ обстреляли автобус с выезжающими из Шебекино людьми

1 июня 2023, 09:11
Фото: Bel.ru
В автобус, который вывозил эвакуированных жителей обстреливаемого города, угодил снаряд. Вячеслав Гладков сообщил, что распространяемая информация о погибшем и раненых не подтверждается.
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Обстрел

В автобус, который вывозил эвакуированных из обстреливаемого Шебекино людей, попал снаряд. В некоторых Telegram-каналах сообщили о погибшем и двух раненых, но эту информацию не подтвердили ни власти горокруга, ни врачи скорой помощи.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что администрация районов и городов приграничной зоны сейчас занимается вывозом людей, но ситуация осложняется обстрелами. При срочной эвакуации к домам людей готовы подогнать бронированную технику.

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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Белгородская область#Шебекино#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Приграничье#Эвакуация#Автобус#Снаряд
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