ВСУ обстреляли автобус с выезжающими из Шебекино людьми

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В автобус, который вывозил эвакуированных из обстреливаемого Шебекино людей, попал снаряд. В некоторых Telegram-каналах сообщили о погибшем и двух раненых, но эту информацию не подтвердили ни власти горокруга, ни врачи скорой помощи.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что администрация районов и городов приграничной зоны сейчас занимается вывозом людей, но ситуация осложняется обстрелами. При срочной эвакуации к домам людей готовы подогнать бронированную технику.