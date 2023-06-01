Восемь человек ранило при ночном обстреле Шебекино из «Градов»

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Ночью Шебекино вновь оказалось под обстрелом — город атаковали из «Градов». Пострадали восемь человек. Одному мужчине оторвало левую руку. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Ещё один мужчина получил контузию. Его состояние оценили как средней степени тяжести. Пострадавших шебекинцев отправили в горбольницу №2 в Белгороде.
Позже сообщили о ещё пяти раненых. Сотрудник полиции получил открытый перелом плеча, две женщины - осколочные ранения рук и ног, позже нашли мужчину без сознания с осколочными ранениями. Пострадал также охранник моста.
Имеются в городе и разрушения. Было прямое попадание в частный дом — он загорелся. Зафиксированы многочисленные повреждения окон и балконов в частных и многоквартирных домах. В некоторых домах снарядами пробило стены.
Также под удар попала кровля административного здания, которая впоследствии загорелась. В другом здании посекло фасад и выбило окна.
Отметим, что уже 134 человека из Шебекино приняли в ПВР в «Белгород-Арене».