Восемь человек ранило при ночном обстреле Шебекино из «Градов»

Ночью Шебекино вновь оказалось под обстрелом — город атаковали из «Градов». Пострадали восемь человек. Одному мужчине оторвало левую руку. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Ещё один мужчина получил контузию. Его состояние оценили как средней степени тяжести. Пострадавших шебекинцев отправили в горбольницу №2 в Белгороде.