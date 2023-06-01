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Восемь человек ранило при ночном обстреле Шебекино из «Градов»

1 июня 2023, 06:39
Фото: 1MI
Одному из пострадавших оторвало левую руку, другого контузило. О состоянии других раненых пока не сообщается.
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Обстрел

Ночью Шебекино вновь оказалось под обстрелом — город атаковали из «Градов». Пострадали восемь человек. Одному мужчине оторвало левую руку. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Ещё один мужчина получил контузию. Его состояние оценили как средней степени тяжести. Пострадавших шебекинцев отправили в горбольницу №2 в Белгороде.

Позже сообщили о ещё пяти раненых. Сотрудник полиции получил открытый перелом плеча, две женщины - осколочные ранения рук и ног, позже нашли мужчину без сознания с осколочными ранениями. Пострадал также охранник моста. 

Имеются в городе и разрушения. Было прямое попадание в частный дом — он загорелся. Зафиксированы многочисленные повреждения окон и балконов в частных и многоквартирных домах. В некоторых домах снарядами пробило стены.

Также под удар попала кровля административного здания, которая впоследствии загорелась. В другом здании посекло фасад и выбило окна.

Отметим, что уже 134 человека из Шебекино приняли в ПВР в «Белгород-Арене».

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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Пострадавшие#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино
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