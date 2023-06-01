Владимир Путин подписал указ о награждении главы Шебекинского округа орденом Мужества

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы администрации Шебекинского округа Владимира Жданова орденом Мужества. Глава приграничного округа получит орден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.
Стоит отметить, что Шебекино несколько дней подряд находится под обстрелом ВСУ. 1 июня город и пригороды всю ночь обстреливали. Сообщалось о девяти пострадавших. Местных жителей начали вывозить из города. Людей размещают в ПВР в Белгороде.