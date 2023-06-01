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Владимир Путин подписал указ о награждении главы Шебекинского округа орденом Мужества

1 июня 2023, 12:34
Фото: Bel.ru
Владимир Жданов получит орден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы администрации Шебекинского округа Владимира Жданова орденом Мужества. Глава приграничного округа получит орден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

Стоит отметить, что Шебекино несколько дней подряд находится под обстрелом ВСУ. 1 июня город и пригороды всю ночь обстреливали. Сообщалось о девяти пострадавших. Местных жителей начали вывозить из города. Людей размещают в ПВР в Белгороде.

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#Алина Харина#Орден#Орден мужества#Общество#Шебекинский горокруг#Белгородская область#Владимир Жданов#Владимир Путин
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