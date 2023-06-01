Владимир Путин подписал указ о награждении главы Шебекинского округа орденом Мужества

Стоит отметить, что Шебекино несколько дней подряд находится под обстрелом ВСУ. 1 июня город и пригороды всю ночь обстреливали. Сообщалось о девяти пострадавших. Местных жителей начали вывозить из города. Людей размещают в ПВР в Белгороде.