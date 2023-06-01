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«Валите в Воронеж!» Белгородец записал разговор с фейковым начальником теробороны

1 июня 2023, 07:59
Фото: 1MI
Сгенерировано нейросетью Midjourney

Белгородцам звонят фейковые начальники теробороны и сообщают о прорыве ВСУ

Жителей Белгородской области вновь пытаются напугать по телефону: в этот раз звонят «начальники теробороны» и призывают эвакуироваться в Воронеж из-за прорыва границы ВСУ. Один из таких разговоров записал читатель Бел.Ру.
Сюжет
Фейк

Сегодня утром белгородцу позвонил неизвестный с, предположительно, немецкого номера. Мужчина представился Виталием, замначальника теробороны по оповещению, и сообщил следующее:

— У нас тревога снова. Новости видели уже? Диверсанты снова пытаются пройти через границу, на этот раз их больше в разы, там, простите, ***, сотни солдат, миномёты прикрывают, *** стрельба. Срочно хватать документы, деньги, вещи, и с соседями садиться в машины, срочно валить в сторону Воронежа! Другого пути нет!

Также «Виталий» попросил объезжать блокпосты с военными, потому что «может прилететь от своих». Но взявший трубку белгородец не испугался и задал логичный вопрос:

— Слышишь, алё? А ты чего из Германии звонишь, Вася?
— Удачи всем нам! — ответили на другом конце провода.

Запись разговора целиком — на нашем видео.

Видео: 1MI

На фоне ухудшающейся ситуации в Шебекино белгородцы снова столкнулись с волной фейковой информации. Сегодня утром оперштаб уже опроверг слухи о прорыве ДРГ через границу.

Слухи о прорыве ВСУ в районе Шебекино опровергли в белгородском оперштабе
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