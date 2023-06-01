«Валите в Воронеж!» Белгородец записал разговор с фейковым начальником теробороны

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Сегодня утром белгородцу позвонил неизвестный с, предположительно, немецкого номера. Мужчина представился Виталием, замначальника теробороны по оповещению, и сообщил следующее:
— У нас тревога снова. Новости видели уже? Диверсанты снова пытаются пройти через границу, на этот раз их больше в разы, там, простите, ***, сотни солдат, миномёты прикрывают, *** стрельба. Срочно хватать документы, деньги, вещи, и с соседями садиться в машины, срочно валить в сторону Воронежа! Другого пути нет!
Также «Виталий» попросил объезжать блокпосты с военными, потому что «может прилететь от своих». Но взявший трубку белгородец не испугался и задал логичный вопрос:
— Слышишь, алё? А ты чего из Германии звонишь, Вася?
— Удачи всем нам! — ответили на другом конце провода.
Запись разговора целиком — на нашем видео.
На фоне ухудшающейся ситуации в Шебекино белгородцы снова столкнулись с волной фейковой информации. Сегодня утром оперштаб уже опроверг слухи о прорыве ДРГ через границу.