«Валите в Воронеж!» Белгородец записал разговор с фейковым начальником теробороны

Белгородцам звонят фейковые начальники теробороны и сообщают о прорыве ВСУ

Жителей Белгородской области вновь пытаются напугать по телефону: в этот раз звонят «начальники теробороны» и призывают эвакуироваться в Воронеж из-за прорыва границы ВСУ. Один из таких разговоров записал читатель Бел.Ру.

Сюжет Фейк