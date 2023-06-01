В Сети распространяют фейк о сожжённых документах в Шебекино

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Администрация в Шебекино якобы сжигает документацию. Такие ролики распространяют в Сети украинские Telegram-каналы. На самом деле эти данные не соответствуют действительности.
В качестве главных героев там задействовали актёров из многочисленных предыдущих фейковых роликов. Авторы фейков используют те же лица, что и в видео из подвалов «звали на помощь Пригожина».
Более того, подобные видеоролики специально снимают тёмными и в плохом качестве. Так тяжелее понять схожесть лиц. Примечательно, что сейчас даже самые простые смартфоны снимают в нормальном качестве.