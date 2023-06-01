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В Сети распространяют фейк о сожжённых документах в Шебекино

1 июня 2023, 14:14
Фото: 1MI
Видео с «подтверждением» публикуют украинские Telegram-каналы. В качестве главных героев там задействовали актёров из многочисленных предыдущих фейковых роликов, пишет Telegram-канал «Война с фейками. Белгород».
Сюжет
Фейк

Администрация в Шебекино якобы сжигает документацию. Такие ролики распространяют в Сети украинские Telegram-каналы. На самом деле эти данные не соответствуют действительности.

В качестве главных героев там задействовали актёров из многочисленных предыдущих фейковых роликов. Авторы фейков используют те же лица, что и в видео из подвалов «звали на помощь Пригожина».

Более того, подобные видеоролики специально снимают тёмными и в плохом качестве. Так тяжелее понять схожесть лиц. Примечательно, что сейчас даже самые простые смартфоны снимают в нормальном качестве.

Фото: «Война с фейками. Белгород»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекино#Фейк#Администрация#Документы#Видеоролики
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