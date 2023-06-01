В приюте для животных в Белгороде установят новые вольеры за 2,2 млн рублей

Размер вольера — 1,8 на 3 метра, высотой — 2,32 м. Всего будет 46 вольеров по 23 в два ряда с общей задней стенкой. Крыша будет двухскатная с уклоном к центру и водостоками. Каркас кровли будет выполнен из профильной трубы, покрытой профилированным оцинкованным листом.