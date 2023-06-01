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В приюте для животных в Белгороде установят новые вольеры за 2,2 млн рублей

1 июня 2023, 14:51
Фото: 1MI
Вольеры будут оборудованы в два ряда. Дверь будет открываться наружу и хорошо закрываться. Работы будет выполнять фирма из Белгорода.

Согласно документам госзакупки, Белгорблагоустройство заключило контракт на изготовление и монтаж вольеров в приюте для содержания безнадзорных собак в Белгороде по адресу ул. Коммунальная, 22.

Размер вольера — 1,8 на 3 метра, высотой — 2,32 м. Всего будет 46 вольеров по 23 в два ряда с общей задней стенкой. Крыша будет двухскатная с уклоном к центру и водостоками. Каркас кровли будет выполнен из профильной трубы, покрытой профилированным оцинкованным листом.

Дверь в вольеры будет открываться наружу и хорошо закрываться снаружи надёжным запирающим устройством. Переднюю стенку изготовят из металлопроката. Там же будут поилки с поворотным запорным механизмом с возможностью безопасной подачи корма и воды.

Вольеры установят на существующее асфальтобетонное покрытие.

Выполнять работы будет фирма «Гарант» из Белгорода.

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