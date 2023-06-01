В приюте для животных в Белгороде установят новые вольеры за 2,2 млн рублей

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Согласно документам госзакупки, Белгорблагоустройство заключило контракт на изготовление и монтаж вольеров в приюте для содержания безнадзорных собак в Белгороде по адресу ул. Коммунальная, 22.
Размер вольера — 1,8 на 3 метра, высотой — 2,32 м. Всего будет 46 вольеров по 23 в два ряда с общей задней стенкой. Крыша будет двухскатная с уклоном к центру и водостоками. Каркас кровли будет выполнен из профильной трубы, покрытой профилированным оцинкованным листом.
Дверь в вольеры будет открываться наружу и хорошо закрываться снаружи надёжным запирающим устройством. Переднюю стенку изготовят из металлопроката. Там же будут поилки с поворотным запорным механизмом с возможностью безопасной подачи корма и воды.
Вольеры установят на существующее асфальтобетонное покрытие.
Выполнять работы будет фирма «Гарант» из Белгорода.