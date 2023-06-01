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В больнице Белгорода лечатся 27 раненых при обстрелах со стороны Украины

1 июня 2023, 14:13
Фото: 1MI
Все пациенты разного возраста. У них минно-взрывные ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил журналистам главный врач второй городской больницы Роман Проценко.

На данный момент квалифицированную помощь в медицинских учреждениях Белгорода получают 27 пострадавших. Все они — мирные граждане, преимущественно из Шебекинского городского округа.

Пациентам диагностировали минно-взрывные ранения. Все травмы тяжёлые, также есть пациенты с отрывами конечностей. После стабилизации состояния пострадавших, будет проводиться консультация с федеральными медицинскими центрами по вопросу перегоспитализации.

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