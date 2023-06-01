В больнице Белгорода лечатся 27 раненых при обстрелах со стороны Украины

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
На данный момент квалифицированную помощь в медицинских учреждениях Белгорода получают 27 пострадавших. Все они — мирные граждане, преимущественно из Шебекинского городского округа.
Пациентам диагностировали минно-взрывные ранения. Все травмы тяжёлые, также есть пациенты с отрывами конечностей. После стабилизации состояния пострадавших, будет проводиться консультация с федеральными медицинскими центрами по вопросу перегоспитализации.