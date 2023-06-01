В Белгороде развернули шесть ПВР для приёма жителей Шебекино и приграничья

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Жителей Шебекино и приграничных населённых пунктов вывозят из-под обстрелов в пункты временного размещения. Как сообщил градоначальник, всего по решению регионального правительства в Белгороде развернули шесть ПВР. При необходимости город сможет принять более 3000 человек. Также ПВР организованы в других городах, например, Старом Осколе и Губкине.
В областном центре самый крупный пункт находится на территории «Белгород-Арены». Он способен вместить 1250 человек. Здесь организована помощь медиков и психологов, а также питание и места отдыха.
Люди сильно переживают и находятся в стрессовом состоянии. Работа организована планово. Со всеми ведётся точечная работа: с детьми, маломобильными группами. В зависимости от количества людей будут приниматься решения поэтапного перераспределения в другие населённые пункты, где развёрнуты постоянные ПВР: гостиницы, спортивные, туристические базы. Наша задача организовать работу сегодня и сейчас, чтобы люди были под крышей, накормлены, обеспечены медикаментами. Потом по логистике люди будут распределены в постоянные ПВР.
Валентин Демидов
Демидов также добавил, что в ПВР люди могут находиться столько, сколько им необходимо.