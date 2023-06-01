В Белгороде развернули шесть ПВР для приёма жителей Шебекино и приграничья

Жителей Шебекино и приграничных населённых пунктов вывозят из-под обстрелов в пункты временного размещения. Как сообщил градоначальник, всего по решению регионального правительства в Белгороде развернули шесть ПВР. При необходимости город сможет принять более 3000 человек. Также ПВР организованы в других городах, например, Старом Осколе и Губкине.