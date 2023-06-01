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В Белгороде развернули шесть ПВР для приёма жителей Шебекино и приграничья

1 июня 2023, 09:32
Фото: Bel.ru
Самый крупный находится на территории «Белгород-Арены». Он способен вместить 1250 человек. Подробнее рассказал мэр областного центра Валентин Демидов.
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Пвр

Жителей Шебекино и приграничных населённых пунктов вывозят из-под обстрелов в пункты временного размещения. Как сообщил градоначальник, всего по решению регионального правительства в Белгороде развернули шесть ПВР. При необходимости город сможет принять более 3000 человек. Также ПВР организованы в других городах, например, Старом Осколе и Губкине.

В областном центре самый крупный пункт находится на территории «Белгород-Арены». Он способен вместить 1250 человек. Здесь организована помощь медиков и психологов, а также питание и места отдыха.

Люди сильно переживают и находятся в стрессовом состоянии. Работа организована планово. Со всеми ведётся точечная работа: с детьми, маломобильными группами. В зависимости от количества людей будут приниматься решения поэтапного перераспределения в другие населённые пункты, где развёрнуты постоянные ПВР: гостиницы, спортивные, туристические базы. Наша задача организовать работу сегодня и сейчас, чтобы люди были под крышей, накормлены, обеспечены медикаментами. Потом по логистике люди будут распределены в постоянные ПВР.
Валентин Демидов

Демидов также добавил, что в ПВР люди могут находиться столько, сколько им необходимо.

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