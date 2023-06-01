Утром 1 июня под обстрел ВСУ попали три белгородских села

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:19
1 июня в 09:02 утра смс-рыссылку об обстреле получили жители села Новопетровка Валуйского горокруга. В 09:44 сообщили об обстреле села Глотово Грайворонского округа. В 09:56 поступила рассылка об обстреле села Ясные Зори Белгородского района. Местным жителям рекомендовали спуститься в укрытие.
Известно, что в селе Новопетровка в ходе обстрела ранило двух преподавателей сельской школы. Мужчина получил ранение предплечья, а женщина — осколочное ранение руки. Сейчас они находятся в больнице. Осколки снаряда повредили стёкла и фасад местной школы, медпункт и домовладения.