Утром 1 июня под обстрел ВСУ попали три белгородских села

Известно, что в селе Новопетровка в ходе обстрела ранило двух преподавателей сельской школы. Мужчина получил ранение предплечья, а женщина — осколочное ранение руки. Сейчас они находятся в больнице. Осколки снаряда повредили стёкла и фасад местной школы, медпункт и домовладения.