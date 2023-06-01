Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Изображение материала

Утром 1 июня под обстрел ВСУ попали три белгородских села

1 июня 2023, 08:17
Фото: Bel.ru
Под огонь ВСУ попало село Ясные Зори, Глотово и Новопетровка.
Сюжет
Обстрел

1 июня в 09:02 утра смс-рыссылку об обстреле получили жители села Новопетровка Валуйского горокруга. В 09:44 сообщили об обстреле села Глотово Грайворонского округа. В 09:56 поступила рассылка об обстреле села Ясные Зори Белгородского района. Местным жителям рекомендовали спуститься в укрытие.

Известно, что в селе Новопетровка в ходе обстрела ранило двух преподавателей сельской школы. Мужчина получил ранение предплечья, а женщина — осколочное ранение руки. Сейчас они находятся в больнице. Осколки снаряда повредили стёкла и фасад местной школы, медпункт и домовладения.

Читайте также:
Двое преподавателей школы получили ранения во время обстрела белгородского селаВосемь человек ранило при ночном обстреле Шебекино из «Градов»В шестой раз за сутки под обстрел ВСУ попал город Шебекино
#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Приграничье#Происшествия#РСЧС#Обстрел#Белгородская область
Подпишитесь
Минобороны: украинские формирования пытались вторгнуться в Белгородскую область
Сегодня, 09:59
Шебекино превращают в труху: уехавшая из города женщина рассказала об обстрелах
Сегодня, 07:44
Обстрелы и атака украинской ДРГ на Шебекино: что произошло 1 июня
Сегодня, 10:07
«Уезжали — дом был целый, теперь - не знаем»: белгородцы рассказали о ночных событиях
Сегодня, 10:17
Двое преподавателей школы получили ранения во время обстрела белгородского села
Сегодня, 07:18
В центре Шебекино после обстрела горит общежитие
Сегодня, 09:13