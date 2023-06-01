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«Уезжали — дом был целый, теперь - не знаем»: белгородцы рассказали о ночных событиях

1 июня 2023, 10:17
Фото: 1MI
Люди из Шебекино и приграничных населённых пунктов приехали в пункт временного размещения в Белгород. Как проходила их жизнь в последнюю неделю — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Пвр

Журналисты Бел.Ру посетили ПВР, который развернули на территории «Белгород-Арены», и пообщались с людьми, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за постоянных обстрелов.

Как рассказала жительница Шебекино Татьяна, в ПВР она приехала с сыном, а маму вывезли раньше.

Завод разбомбили — без работы, дом, наверное, тоже. Живём в квартире, видела фотографии в соцсетях, рядом дома разбиты. Шебекино массированно начали бомбить с субботы, особенно две последние ночи — это ужасно. Весь центр города — в труху. Наш город маленький, аккуратный, чистый, но что с ним сделают — это ужас будет.
Татьяна

Татьяна также рассказала, что пока семья останется в ПВР, ведь её ребёнок заканчивает четвёртый курс. А ещё женщина переживает по поводу работы, сидеть без дела она не привыкла, да и на жизнь зарабатывать нужно.

С семьёй в ПВР приехала и Алина из Новой Таволжанки. Она рассказала, что массированные обстрелы длятся уже неделю.

Сегодня начались в 03:00. До 06:30 мы просидели в подвале. Потом сами сели на машину и приехали в ПВР. Уже неделю такие обстрелы. Живём в доме, уезжали — он был целый. А там не знаю.
Алина

Своей историей с Бел.Ру поделилась и жительница Новой Таволжанки Лидия. Пенсионерка четыре года одна живёт в квартире. Женщина рассказала, что обстрелов не боялась — привыкла. А уезжать из дома не планировала, поэтому даже вещи с собой не взяла.

Не боюсь. Пряталась, то в ванную, то в комнату. Не привыкать. Последние дни были тяжёлые. Мы не спали. До границы несколько километров. Дети меня взяли, я и побежала. Только сумку взяла. А теперь как буду — не знаю. Мне не верилось, не собиралась уезжать. Сёстры и братья уехали, пришлось и мне. Я спокойная, мне кажется: прилетели вертолёты, побили, поколотили — и всё закончится.
Лидия
ПВР на территории «Белгород-Арены» принял 517 шебекинцев
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#Пвр#СВО#Шебекино#Приграничье#Обстрел#Спецоперация#Белгород#Шебекинский горокруг#Кристина Семенчук
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