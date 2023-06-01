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Студентов и семьи из Шебекино разместят в УСК Хоркиной и общежитиях БелГУ

1 июня 2023, 14:30
Фото: соцсети Евгении Карловской
Для смей с детьми и пожилых людей подготовили 299 мест в общежитиях университета, сообщила и. о. ректора вуза Евгения Карловская.

По словам Евгении Карловской, в общежитиях университета подготовили 299 мест для семей с детьми и пожилых людей. Поселение в общежития и размещение в УСК Хоркиной будет вестись круглосуточно. Вынужденным переселенцам окажут психологическую и медицинскую помощь. С детьми организуют работу студенты, будущие педагоги.

Фото: соцсети Евгении Карловской

Также Карловская сообщила, что в БелГУ обучается 764 студента из Шебекинского округа и 221 студент из Грайворонского округа.

Со всеми связались, узнали, какие у них проблемы и чем мы можем помочь. Приняли решение об оказании всем нуждающимся материальной помощи. Идёт сбор и распределение необходимых вещей и средств гигиены.
написала Евгения Карловская
БелГУ примет в общежития студентов и семьи из Шебекино
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#Белгородские студенты#Семьи#БелГУ#Общество#Вынужденные переселенцы#Белгородская область#Евгения Карловская#Алина Харина
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