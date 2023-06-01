Студентов и семьи из Шебекино разместят в УСК Хоркиной и общежитиях БелГУ

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
По словам Евгении Карловской, в общежитиях университета подготовили 299 мест для семей с детьми и пожилых людей. Поселение в общежития и размещение в УСК Хоркиной будет вестись круглосуточно. Вынужденным переселенцам окажут психологическую и медицинскую помощь. С детьми организуют работу студенты, будущие педагоги.
Также Карловская сообщила, что в БелГУ обучается 764 студента из Шебекинского округа и 221 студент из Грайворонского округа.
Со всеми связались, узнали, какие у них проблемы и чем мы можем помочь. Приняли решение об оказании всем нуждающимся материальной помощи. Идёт сбор и распределение необходимых вещей и средств гигиены.
написала Евгения Карловская