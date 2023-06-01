Стойленцы отпраздновали День защиты детей в новом формате

«В День защиты детей Стойленский ГОК традиционно проводит праздничные мероприятия для детей работников. Каждый год мы стараемся придумать что-то новое и интересное: квесты, спортивные игры, конкурсы и многое другое. Праздники всегда получаются душевными, дают большой заряд энергии, новые впечатления, положительные эмоции детям и взрослым», – комментирует директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.