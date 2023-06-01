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Стойленцы отпраздновали День защиты детей в новом формате

1 июня 2023, 11:21
Фото: Федор Колыхалов
Ко Дню защиты детей Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) организовал праздник для детей сотрудников предприятия в необычном формате – для них подготовили водные развлечения.

В спортивных эстафетах, которые прошли в бассейне «Золотые перчатки», поучаствовали семьи стойленцев с детьми в возрасте от 7 до 14 лет.

Ребята с родителями участвовали в конкурсах «Быстрые катера», «Водолазы», «Гонки на кругах». 15 команд собирали «сокровища» со дна бассейна, соревновались в плавательной эстафете и гонках на плавательных кругах.

В завершении соревнований всем детям вручили грамоты и сладкие призы, а победителям – подарочные сертификаты.

Фото: Федор Колыхалов

«В День защиты детей Стойленский ГОК традиционно проводит праздничные мероприятия для детей работников. Каждый год мы стараемся придумать что-то новое и интересное: квесты, спортивные игры, конкурсы и многое другое. Праздники всегда получаются душевными, дают большой заряд энергии, новые впечатления, положительные эмоции детям и взрослым», – комментирует директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.

Фоторепортаж с праздника можно посмотреть в официальной группе СГОКа ВКонтакте.

#Алина Харина#Стойленский ГОК#Общество#Белгородская область
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