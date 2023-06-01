Стойленцы отпраздновали День защиты детей в новом формате

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В спортивных эстафетах, которые прошли в бассейне «Золотые перчатки», поучаствовали семьи стойленцев с детьми в возрасте от 7 до 14 лет.
Ребята с родителями участвовали в конкурсах «Быстрые катера», «Водолазы», «Гонки на кругах». 15 команд собирали «сокровища» со дна бассейна, соревновались в плавательной эстафете и гонках на плавательных кругах.
В завершении соревнований всем детям вручили грамоты и сладкие призы, а победителям – подарочные сертификаты.
«В День защиты детей Стойленский ГОК традиционно проводит праздничные мероприятия для детей работников. Каждый год мы стараемся придумать что-то новое и интересное: квесты, спортивные игры, конкурсы и многое другое. Праздники всегда получаются душевными, дают большой заряд энергии, новые впечатления, положительные эмоции детям и взрослым», – комментирует директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.
Фоторепортаж с праздника можно посмотреть в официальной группе СГОКа ВКонтакте.