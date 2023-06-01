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Слухи о прорыве ВСУ в районе Шебекино опровергли в белгородском оперштабе

1 июня 2023, 06:01
Фото: 1MI
Военные, архивное фото
Белгородский оперштаб официально опровергает распространившееся в сети слухи о прорыве ВСУ через границу возле Шебекино.
Сюжет
Фейк

Накануне ряд Telegram-каналов сообщил о прорыве украинский вооружённых сил через границу Белгородской области в районе регулярно обстреливаемого Шебекино. В региональном оперштабе данные опровергают:

Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет.

Также в оперштабе попросили белгородцев сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять только официальным и проверенным источникам информации.

Ранее белгородцев запугивали очередными фейками о введении военного положения на территории региона. Такая информация появилась в украинских Telegram-канал, и она не соответствует действительности.

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#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Фейк#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#ДРГ#Артем Черненко
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