Слухи о прорыве ВСУ в районе Шебекино опровергли в белгородском оперштабе

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Накануне ряд Telegram-каналов сообщил о прорыве украинский вооружённых сил через границу Белгородской области в районе регулярно обстреливаемого Шебекино. В региональном оперштабе данные опровергают:
Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет.
Также в оперштабе попросили белгородцев сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять только официальным и проверенным источникам информации.
Ранее белгородцев запугивали очередными фейками о введении военного положения на территории региона. Такая информация появилась в украинских Telegram-канал, и она не соответствует действительности.